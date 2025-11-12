Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

27 साल की महिला को पार्टी देने के नाम पर ई मित्र संचालक ने अकेले बुलाया… और कर दिया कांड

Jaipur Crime News: पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 12, 2025

Demo Pic - Patrika

Rape News Jaipur: जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र में ई.मित्र संचालक द्वारा एक विधवा महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर उससे दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने न केवल इस वारदात को अंजाम दिया, बल्कि पीड़िता को वीडियो क्लिप वायरल करने की धमकी भी दी है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले पति की मौत हो गई थी। महिला की उम्र करीब 27 साल है। किसी ने उसे बताया कि सरकार विधवा पेंशन देती है, जिससे गुजारा करना कुछ आसान होगा। महिला ने पूछताछ की तो पता चला कि यह कार्ड ई मित्र के जरिये बनेगा। वह नजदीह ही ई मित्र संचालक के गई तो संचालक ने उससे परिवार और अन्य तमाम जानकारी ली।

पता चला कि वह मूल रूप से दौसा जिले की रहने वाली है। जयपुर में अकेली रहती है। इस पर ई मित्र संचालक ने कार्ड बनाने के नाम पर उससे बातचीत शुरू की और दस्तावेज के नाम पर कई बार दुकान पर बुलाता रहा। कुछ दिन पहले कहा कि आपका कार्ड बन गया है और आप ले ला सकती हैं। महिला कार्ड लेने पहुंची तो उसे कहा कि कार्ड बन गया है, आपने बहुत मेहनत की है, पार्टी मेरी ओर से देर रहा हूं।

इतना कहकर महिला को कचोरी और कोल्ड डिं्रक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा थी। महिला बेहोश हो गई तो उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाए और रेप किया और बाद में उसे घर भेज दिया। बाद में वीडियो वायरल करने की एवज में कई बार रेप किया। मामला अब पुलिस के पास पहुंचा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कइ्र धाराओं में नामजद केस दर्ज किया है।

