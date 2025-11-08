Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

कोटा में मां और आठ वर्ष की बेटी को किसने मारा… घर में मिले दोनों के शव, पति है नर्सिंगकर्मी, सोया मिला दो साल का बेटा

Mother Daughter Found Dead: प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत का कारण गला घोंटना बताया है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Jayant Sharma

Nov 08, 2025

मां एवं बेटी की मौत के बाद अस्पताल में जांच करती पुलिस टीम

Kota Double Murder: राजस्थान के कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 32 वर्षीय महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान ज्योति वैष्णव 32 और बेटी की पहचान पलक 8 के रूप में हुई है। यह घटना तब सामने आई जब ज्योति के पति भगवान वैष्णव कल रात काम से लौटे। वे निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी हैं।

उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति और बेटी पलक को नया गांव के आंवली रोजड़ी स्थित किराए के मकान में बेहोशी की हालत में पाया। उनका 2 साल का बेटा घर में मौजूद था। भगवान वैष्णव दोनों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत का कारण गला घोंटना बताया है।

सूचना मिलते ही कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। डीएसपी पंचम मनीष शर्मा ने बताया कि ज्योति के भाई की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।

डीएसपी शर्मा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कई लोगों पर संदेह है। हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका ज्योति वैष्णव के कान के टॉप्स और पायल सहित कुछ जेवरात गायब हैं। साथ ही, उनका मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय ज्योति वैष्णव रोटी बना रही थी और तवे पर रोटी मौजूद थी।

पति भगवान वैष्णव ने पुलिस को बताया कि वह दिन में कई बार घर पर फोन करते थेए लेकिन शुक्रवार दोपहर से शाम तक उनकी बात नहीं हो पाई। घर पहुँचने पर हॉर्न बजाने पर भी पत्नी या बेटी ने दरवाजा नहीं खोला।

अंदर जाने पर पत्नी किचन में और बेटी बरामदे में बेसुध मिली। भगवान वैष्णव ने किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देने से इनकार किया है और कहा है कि उच्च अधिकारियों की टीम एसपी के निर्देश में मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

भाई को शराब पिलाकर काम पर छोड़ आता, फिर घर पर आकर भाभी के साथ… महिला के खुलासे से पुलिस शॉक्ड
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में मां और आठ वर्ष की बेटी को किसने मारा… घर में मिले दोनों के शव, पति है नर्सिंगकर्मी, सोया मिला दो साल का बेटा

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Double Murder: मां-बेटी की गला दबाकर निर्मम हत्या, ड्यूटी से घर पहुंचे पति को इस हाल में मिली लाश

कोटा

‘समरसता केवल भारत में हो सकती है, जहां परिवार और समाज मौजूद है’, कोटा में बोले मदन दिलावर

Madan Dilawar in Kota
कोटा

Rajasthan: कांग्रेस MLA को मिला मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का साथ, SDM पर भड़के; दी ये चेतावनी

Kirodi-Lal-Meena
कोटा

Rajasthan: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी, 7759 पदों पर होगी भर्ती, आज से करें ऑनलाइन आवेदन

Sarkari Naukri
कोटा

Kota: छोटे भाई को दी गाली, समझाने गए बड़े भाई को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, धारदार हथियार के हमले से हुआ बेहोश

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.