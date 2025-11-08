कोटा में मां और आठ वर्ष की बेटी को किसने मारा… घर में मिले दोनों के शव, पति है नर्सिंगकर्मी, सोया मिला दो साल का बेटा

मां एवं बेटी की मौत के बाद अस्पताल में जांच करती पुलिस टीम
Kota Double Murder: राजस्थान के कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 32 वर्षीय महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान ज्योति वैष्णव 32 और बेटी की पहचान पलक 8 के रूप में हुई है। यह घटना तब सामने आई जब ज्योति के पति भगवान वैष्णव कल रात काम से लौटे। वे निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी हैं।
उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति और बेटी पलक को नया गांव के आंवली रोजड़ी स्थित किराए के मकान में बेहोशी की हालत में पाया। उनका 2 साल का बेटा घर में मौजूद था। भगवान वैष्णव दोनों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में डॉक्टरों ने मौत का कारण गला घोंटना बताया है।
सूचना मिलते ही कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम और अन्य उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया है। डीएसपी पंचम मनीष शर्मा ने बताया कि ज्योति के भाई की शिकायत पर हत्या का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है।
डीएसपी शर्मा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में कई लोगों पर संदेह है। हत्या के पीछे के कारणों की गहनता से जांच की जा रही है। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतका ज्योति वैष्णव के कान के टॉप्स और पायल सहित कुछ जेवरात गायब हैं। साथ ही, उनका मोबाइल फोन भी नहीं मिला है। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय ज्योति वैष्णव रोटी बना रही थी और तवे पर रोटी मौजूद थी।
पति भगवान वैष्णव ने पुलिस को बताया कि वह दिन में कई बार घर पर फोन करते थेए लेकिन शुक्रवार दोपहर से शाम तक उनकी बात नहीं हो पाई। घर पहुँचने पर हॉर्न बजाने पर भी पत्नी या बेटी ने दरवाजा नहीं खोला।
अंदर जाने पर पत्नी किचन में और बेटी बरामदे में बेसुध मिली। भगवान वैष्णव ने किसी भी घटनाक्रम को अंजाम देने से इनकार किया है और कहा है कि उच्च अधिकारियों की टीम एसपी के निर्देश में मामले की जांच कर रही है।
