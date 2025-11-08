कोटा में मां और आठ वर्ष की बेटी को किसने मारा… घर में मिले दोनों के शव, पति है नर्सिंगकर्मी, सोया मिला दो साल का बेटा

Kota Double Murder: राजस्थान के कोटा शहर के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दोहरे हत्याकांड का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक 32 वर्षीय महिला और उसकी 8 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई है। मृतक महिला की पहचान ज्योति वैष्णव 32 और बेटी की पहचान पलक 8 के रूप में हुई है। यह घटना तब सामने आई जब ज्योति के पति भगवान वैष्णव कल रात काम से लौटे। वे निजी अस्पताल में नर्सिंग कर्मी हैं।