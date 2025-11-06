भाई को शराब पिलाकर काम पर छोड़ आता, फिर घर पर आकर भाभी के साथ… महिला के खुलासे से पुलिस शॉक्ड

प्रतीकात्मक तस्वीर
Devar Bhabhi Rape Case: राजधानी जयपुर के साउथ क्षेत्र से रेप और ब्लेकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 32 साल की महिला जब थाने पहुंची और अपने साथ होने वाले घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाद में महिला के बयान के आधार पर उसके देवर के खिलाफ रेप, ब्लेकमेल करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब आरोपी को तलाश किया जा रहा है।
दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने बताया कि 32 साल की महिला की दस साल पहले शादी हुई थी। उसके दो बच्चे हैं। अक्सर पति शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था, इस कारण कुछ दिन पहले वह अपने पीहर आ गई थी। लेकिन बाद में पति ने माफी मांगी और वह पत्नी को वापस ले गया, लेकिन उसने शराब पीना नहीं छोड़ा।
बड़े भाई की इस आदत का छोटे भाई ने फायदा उठाने की सोची। वह अपने भाई को काम पर छोड़ आता और शराब पीने के लिए और पैसे दे देता। उसके बाद घर आकर भाभी के साथ जबदरस्ती करता। भाभी ने विरोध किया तो उसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और कई बार रेप किया।
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह हर रोज घुट-घुट कर जी रही थी। पति को इस बारे में बता नहीं सकती थी। लेकिन जब पानी सिर से गुजर गया तो उसने अपने पति को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। अब पुलिस थाने में केस दर्ज कराया गया है। आरोपी देवर फरार हो गया है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है।
