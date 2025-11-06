भाई को शराब पिलाकर काम पर छोड़ आता, फिर घर पर आकर भाभी के साथ… महिला के खुलासे से पुलिस शॉक्ड

Devar Bhabhi Rape Case: राजधानी जयपुर के साउथ क्षेत्र से रेप और ब्लेकमेलिंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। 32 साल की महिला जब थाने पहुंची और अपने साथ होने वाले घटनाक्रम का खुलासा किया तो एक बार तो पुलिस भी हैरान रह गई। बाद में महिला के बयान के आधार पर उसके देवर के खिलाफ रेप, ब्लेकमेल करने समेत अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। अब आरोपी को तलाश किया जा रहा है।