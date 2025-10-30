पत्नी के अवैध संबंधों से दुखी पति ने उठाया खौफनाक कदम दी जान, सरकारी कर्मचारी पत्नी फरार, प्रेमी पकड़ा गया

परिजनों का आरोप है कि ऊषा और मुकेश की नजदीकियों से विनोद मानसिक रूप से टूट चुका था। आए दिन होने वाली कलह और समाज में उठने वाली बातों से वह इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश रणवां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।