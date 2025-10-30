पत्नी के अवैध संबंधों से दुखी पति ने उठाया खौफनाक कदम दी जान, सरकारी कर्मचारी पत्नी फरार, प्रेमी पकड़ा गया

Demo Pic - Patrika
Crime News: बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में करीब ढाई महीने पहले हुए एक आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए मृतक की पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंधों के कारण युवक मानसिक रूप से टूट चुका था। लगातार तानों और अपमान से परेशान होकर उसने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।
खाजूवाला थाना पुलिस के अनुसार मृतक विनोद कुमार बिस्सू निवासी वार्ड नंबर 1, खाजूवाला ने 20 अगस्त को जहर खा लिया था। गंभीर हालत में उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 22 अगस्त को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने 26 अगस्त को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस को विनोद का सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपनी दुखभरी कहानी विस्तार से लिखी थी। नोट में उसने स्पष्ट रूप से पत्नी ऊषा और उसके प्रेमी मुकेश रणवां को अपनी मौत का जिम्मेदार बताया था। मृतक ने लिखा कि उसकी पत्नी , जो सिंचाई विभाग में बाबू के पद पर कार्यरत थी, ने शादीशुदा होने के बावजूद खुद को अविवाहित बताकर नौकरी हासिल की थी। जनवरी 2025 में उसका ट्रांसफर हनुमानगढ़ हुआ था, लेकिन वह वहां भी मुकेश के साथ संपर्क में रही।
परिजनों का आरोप है कि ऊषा और मुकेश की नजदीकियों से विनोद मानसिक रूप से टूट चुका था। आए दिन होने वाली कलह और समाज में उठने वाली बातों से वह इतना आहत हुआ कि उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। पुलिस ने इस मामले में मुकेश रणवां को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी महिला की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के सुसाइड नोट और परिजनों के बयानों के आधार पर दोनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है।
