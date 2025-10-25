Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भीलवाड़ा

थप्पड़ बाज अफसर Chotu Lal के मामले में आया नया मोड़, लगेगा सस्पेंशन से भी बड़ा झटका, SP ने किया बड़ा खुलासा

SDM Chotu Lal Suspension Case: उधर पंपकर्मियों का कहना था कि पहले एसडीएम ने धौंस दी थी और हाथ उठाया था। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पंपकर्मियों की शिकयत पर केस भी दर्ज किया गया था।

2 min read
Google source verification

भीलवाड़ा

image

Jayant Sharma

Oct 25, 2025

Rajasthan SDM Chhotulal Sharma slap row

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)

SDM Chotu Lal News update: पंपकर्मी को थप्पड़ मारने के बाद चर्चा में आए निलंबित किए गए अफसर छोटू लाल शर्मा के मामले को लेकर एसपी भीलवाड़ा ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है। अफसर को सरकार ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है।

पहले जान लें क्या है पूरा मामला

दरअसल प्रतापगढ़ में एसडीएम अधिकारी रहे छोटू लाल शर्मा को लेकर यह पूरा मामला है। वे भीलवाड़ा से गुजर रहे थे। इस सीएनजी पंप पर अपनी कार में सीएनजी भराने के लिए ठहरे। उनका कहना है कि वहां पर पंप कर्मी ने उनकी कार से पहले दूसरी कार में सीएनजी भर दी। इसी बात पर विवाद हो गया।

विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। थप्पड़ के बार छोटू लाल शर्मा ने अपनी पत्नी की शिकायत पर पंपकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। उनकी पत्नी का कहना था कि पंपकर्मियों ने अश्लील हरकतें की और गंदी गालियां दीं। उधर पंपकर्मियों का कहना था कि पहले एसडीएम ने धौंस दी थी और हाथ उठाया था। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पंपकर्मियों की शिकयत पर केस भी दर्ज किया गया था।

अब एसपी ने किया ये खुलासा

इस पूरे मामले में भीलवाड़ा एसपी धमेन्द्र सिंह यादव ने अपडेट जानकारी दी है। उन्होंने कल शाम एक बयान दिया उसमें बताया कि… हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं जो हमने सुरक्षित किया है। दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। नए आपराधिक कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच की जा रही है।

अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। शांति बनाए रखने के लिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और प्रारंभिक जांच चल रही है…। उल्लेखनीय है कि अपनी नौकरी दांव पर लगा चुके छोटू राम और उनकी पत्नी के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच पंपकर्मियों का एक भी वीडियो सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gov. दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर, एक लाख 86 हजार परिवारों को मिले 933 करोड़, ऐसे मिलेगा फायदा
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Oct 2025 02:07 pm

Published on:

25 Oct 2025 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Bhilwara / थप्पड़ बाज अफसर Chotu Lal के मामले में आया नया मोड़, लगेगा सस्पेंशन से भी बड़ा झटका, SP ने किया बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भीलवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भीलवाड़ा में मंदिर के पुजारी को 5 साल की जेल, मां के साथ पूजा करने गई बालिका से की थी अश्लील हरकत

Bhilwara News
भीलवाड़ा

लापरवाही: गेहूं की बुआई का समय आया, अनुदानित बीज के अभाव में धरती पुत्र परेशान

Negligence: Wheat sowing season arrives, but the lack of subsidized seeds has left the soil's people worried.
भीलवाड़ा

1 अप्रेल से नया शैक्षणिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने बनाई कार्ययोजना

The Education Department has prepared an action plan for the new academic session starting from April 1.
भीलवाड़ा

अल्पसंख्यक छात्रावासों में अधीक्षकों की नियुक्ति

Appointment of superintendents in minority hostels
भीलवाड़ा

तीन साल बाद भी धरातल से दूर ई-रूपी योजना

Three years later, the e-Rupee scheme remains elusive.
भीलवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.