थप्पड़ बाज अफसर Chotu Lal के मामले में आया नया मोड़, लगेगा सस्पेंशन से भी बड़ा झटका, SP ने किया बड़ा खुलासा

पहली पत्नी पूनम शर्मा, SDM छोटूलाल शर्मा और दूसरी पत्नी दीपिका व्यास (फोटो-एक्स)
SDM Chotu Lal News update: पंपकर्मी को थप्पड़ मारने के बाद चर्चा में आए निलंबित किए गए अफसर छोटू लाल शर्मा के मामले को लेकर एसपी भीलवाड़ा ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि इस मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और फिलहाल जांच की जा रही है। अफसर को सरकार ने पहले ही सस्पेंड कर दिया है।
दरअसल प्रतापगढ़ में एसडीएम अधिकारी रहे छोटू लाल शर्मा को लेकर यह पूरा मामला है। वे भीलवाड़ा से गुजर रहे थे। इस सीएनजी पंप पर अपनी कार में सीएनजी भराने के लिए ठहरे। उनका कहना है कि वहां पर पंप कर्मी ने उनकी कार से पहले दूसरी कार में सीएनजी भर दी। इसी बात पर विवाद हो गया।
विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। थप्पड़ के बार छोटू लाल शर्मा ने अपनी पत्नी की शिकायत पर पंपकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। उनकी पत्नी का कहना था कि पंपकर्मियों ने अश्लील हरकतें की और गंदी गालियां दीं। उधर पंपकर्मियों का कहना था कि पहले एसडीएम ने धौंस दी थी और हाथ उठाया था। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पंपकर्मियों की शिकयत पर केस भी दर्ज किया गया था।
इस पूरे मामले में भीलवाड़ा एसपी धमेन्द्र सिंह यादव ने अपडेट जानकारी दी है। उन्होंने कल शाम एक बयान दिया उसमें बताया कि… हम सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रहे हैं जो हमने सुरक्षित किया है। दोनों पक्षों ने अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। नए आपराधिक कानून के अनुसार प्रारंभिक जांच की जा रही है।
अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। शांति बनाए रखने के लिए, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दोनों पक्षों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और प्रारंभिक जांच चल रही है…। उल्लेखनीय है कि अपनी नौकरी दांव पर लगा चुके छोटू राम और उनकी पत्नी के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच पंपकर्मियों का एक भी वीडियो सामने नहीं आया है।
