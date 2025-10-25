थप्पड़ बाज अफसर Chotu Lal के मामले में आया नया मोड़, लगेगा सस्पेंशन से भी बड़ा झटका, SP ने किया बड़ा खुलासा

विवाद के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर थप्पड़ बरसा दिए। थप्पड़ के बार छोटू लाल शर्मा ने अपनी पत्नी की शिकायत पर पंपकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। उनकी पत्नी का कहना था कि पंपकर्मियों ने अश्लील हरकतें की और गंदी गालियां दीं। उधर पंपकर्मियों का कहना था कि पहले एसडीएम ने धौंस दी थी और हाथ उठाया था। सीसीटीवी वायरल होने के बाद पंपकर्मियों की शिकयत पर केस भी दर्ज किया गया था।