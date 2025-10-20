Rajasthan Gov. दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर, एक लाख 86 हजार परिवारों को मिले 933 करोड़, ऐसे मिलेगा फायदा

Rajasthan Mukhyamantri Ayushman Durghatna Bima Yojana: राजस्थान सरकार ने आम नागरिकों को दुर्घटनाओं से आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना (MADBY) के तहत राज्य के पात्र परिवारों को अब ₹10 लाख तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर दिया जाएगा। यह योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है। इसका उद्देश्य उन परिवारों को आर्थिक सहारा देना है जो पहले से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) या राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) से जुड़े हुए हैं।