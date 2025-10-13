Jodhpur: जिस पोती का जन्म था ‘बोझ’, उसी ने दादी संग मिलकर रचा इतिहास, गोल्डन बजर जीत रुला दिया सबको…

Jodhpur Yoga Girl : राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी परिणीति विश्नोई और उसकी 71 साल की दादी ने इतिहास रच दिया है। दादी और पोती की यूनिक योगा जोड़ी को देखकर इंडियाज गॉट टैंलेंट के जजेज का मुंह खुला का खुला रह गया। घाघरा-लूगड़ी और सोने के जेवरों से लदी दादी ने पोती के साथ जो योगा पोज किए वे देखने लायक थे। इसका परिणाम ये रहा कि लोग तालियां बजाते रहे और इस यूनिक जोड़ी को गोल्डन बजर के साथ अगले राउंड में जाने का मौका मिल गया। जब जजेज ने दादी और पोती से बात की तो दादी ने ऐसी बातें बताई कि वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए।