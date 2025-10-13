Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: जिस पोती का जन्म था ‘बोझ’, उसी ने दादी संग मिलकर रचा इतिहास, गोल्डन बजर जीत रुला दिया सबको…

Pariniti Bishnoi Indias Got Talent Story: इसका परिणाम ये रहा कि लोग तालियां बजाते रहे और इस यूनिक जोड़ी को गोल्डन बजर के साथ अगले राउंड में जाने का मौका मिल गया।

2 min read

जोधपुर

image

Jayant Sharma

Oct 13, 2025

फोटो परिणीति विश्नोई के सोशल मीडिया से

Jodhpur Yoga Girl : राजस्थान के जोधपुर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मी परिणीति विश्नोई और उसकी 71 साल की दादी ने इतिहास रच दिया है। दादी और पोती की यूनिक योगा जोड़ी को देखकर इंडियाज गॉट टैंलेंट के जजेज का मुंह खुला का खुला रह गया। घाघरा-लूगड़ी और सोने के जेवरों से लदी दादी ने पोती के साथ जो योगा पोज किए वे देखने लायक थे। इसका परिणाम ये रहा कि लोग तालियां बजाते रहे और इस यूनिक जोड़ी को गोल्डन बजर के साथ अगले राउंड में जाने का मौका मिल गया। जब जजेज ने दादी और पोती से बात की तो दादी ने ऐसी बातें बताई कि वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू आ गए।

तीसरी संतान भी पोती हुई तो दादी ने शक्ल तक नहीं देखी, उन्हें पोता चाहिए था

जोधपुर के लूणी तहसील के भागासनी गांव में रहने वाली परिणीति तीन बहनों में सबसे छोटी है। पिता रामचंद्र खेती-बाडी के साथ ही योगा में भी एक्सपर्ट हैं। जब पिता ने अपनी मां को बताया कि बेटी हुई है तो मां उदास हो गई। उन्होनें मंच पर बताया कि उन्हें पोता चाहिए था…। लेकिन पोती हुई तो उसे गोद तक में नहीं लिया। पिता रामचंद्र ने मंच पर कहा कि मां ने बेटी का नाम धापुड़ी रख दिया था…. इसका मतलब था कि हम बेटियों से धाप गए, अब बेटियां नहीं होनी चाहिए।

किसे पता था कि स्टार बनेगी पोती, दादी को भी बना देगी

मंच पर पोती परिणीति के साथ मौजूद दादी ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि परिणीति परिवार और खानदार का कितना नाम करेगी। परिणीति ने पांच साल की उम्र से ही पिता से योग सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद वीडियो फेसबुक और इंस्टा पर डालना शुरू किया। योग गुरू बाबा रामदेव के साथ मंच शेयर कर चुकी परिणीति कई राज्यों के सीएम, सचिन जैसे सेलिब्रेटी समेत कई लोगों से मिल चुकी है। परिणीति ने अपनी दादी को कुछ साल पहले ही योग सिखाना शुरू किया। योग की बदौलत दादी पूरी तरह से फिट तो है ही अब पोती के साथ स्टार भी बन गई है।

27 लाख से ज्यादा फॉलोअर, वीडियो देखकर योग सीखते हैं…. पीएम से मिलना है सपना

परिणीति के इंस्टाग्राम पर ग्यारह लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। यू ट्यूब पर 31 हजार से ज्यादा फॉलोअर हैं। फेसबुक पर करीब 17 लाख फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर वह योगा क्लास तो लेती ही है साथ ही शुद्ध देसी खानपान और पहनावे को भी प्रमोट करती है। पीएम मोदी से मिलना परिणीति का सपना है। बच्ची को उम्मीद है कि वह जल्द ही पूरा हो जाएगा।

Updated on:

13 Oct 2025 01:13 pm

Published on:

13 Oct 2025 01:06 pm

