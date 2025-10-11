मिक्सी सही कराने गई महिला का दुकानदार ने किया दो साल तक यौन शोषण, दोस्तों के हवाले किया…

प्रतीकात्मक तस्वीर - पत्रिका
Jaipur Crime News: राजधानी के पूर्व इलाके में स्थित एक पुलिस थाने में यौन शोषण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। 41 साल की महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। गैंगरेप के अलावा ठगी सबंधी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बताया कि आरोपी ने पूजा.पाठ और हवन के नाम पर पीड़िता को बेहोश कर शारीरिक शोषण किया, साथ ही अश्लील वीडियो.फोटो की धमकी देकर करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए।
पुलिस ने बताया कि मामला नवंबर 2022 का है। महिला नजदीक ही शॉप पर मिक्सी सही कराने के लिए गई थी। इस दौरान वहां बैठे युवक ने मिक्सी सही करने के नाम पर फोन नंबर ले लिया और फिर बातचीत शुरू कर दी। उसके बाद मिलने के लिए बुलाया और नजदीक के ही एक मंदिर में ले गया। वहां ले जाकर पूजा पाठ और हवन के नाम पर कुछ खाने के लिए दिया, जिससे महिला बेहोश हो गई।
आरोपी ने मौके का फायदा उठाया और महिला के साथ रेप किया। उसका वीडियो बनाया और उसके बाद उसे परेशान करने लगा। अपने ही एक दोस्त के पास जाने के लिए भी महिला को मजबूर किया। महिला ने पुलिस को बताया कि इस दौरान करीब पंद्रह लाख रुपए भी ठग लिए। पूरे मामले में अब महिला ने परिवार को जानकारी दी तो परिवार के लोग सन्न रह गए। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।
