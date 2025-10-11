मिक्सी सही कराने गई महिला का दुकानदार ने किया दो साल तक यौन शोषण, दोस्तों के हवाले किया…

Jaipur Crime News: राजधानी के पूर्व इलाके में स्थित एक पुलिस थाने में यौन शोषण और गैंगरेप का मामला सामने आया है। 41 साल की महिला की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। गैंगरेप के अलावा ठगी सबंधी धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट के आधार पर बताया कि आरोपी ने पूजा.पाठ और हवन के नाम पर पीड़िता को बेहोश कर शारीरिक शोषण किया, साथ ही अश्लील वीडियो.फोटो की धमकी देकर करीब 15 लाख रुपये ऐंठ लिए।