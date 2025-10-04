एक महीने में उजड़ गया पूरा परिवार: पहले पति गया सड़क हादसे में, अब मजदूरी पर निकली पत्नी की भी दर्दनाक मौत, चारों बेटियां हुईं अनाथ”

संगीता के चारों बच्चियों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पिता की मौत के बाद मां ही उनका सहारा थी। अब दोनों के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा है। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार बेटियों की परवरिश को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अनंतपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन जब्त कर लिया गया है। एएसआई उदय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

