Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

एक महीने में उजड़ गया पूरा परिवार: पहले पति गया सड़क हादसे में, अब मजदूरी पर निकली पत्नी की भी दर्दनाक मौत, चारों बेटियां हुईं अनाथ”

Kota Accident News: संगीता के चारों बच्चियों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पिता की मौत के बाद मां ही उनका सहारा थी।

2 min read

कोटा

image

Jayant Sharma

Oct 04, 2025

photo - patrika

राजस्थान के कोटा में दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया। अनंतपुरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को भामाशाह मंडी पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 25 वर्षीय महिला संगीता की मौके पर ही जान चली गई। सबसे दर्दनाक बात यह है कि उसके पति सुनील कुमार की मौत भी ठीक एक महीने पहले सड़क हादसे में हो चुकी थी। अब दोनों की चारों छोटी बेटियां पूरी तरह अनाथ हो गई हैं।

हादसे का मंजर: यू-टर्न लेते वक्त कैंटर की चपेट में आई बाइक

पुलिस के अनुसार यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक कैंटर चालक ने अचानक तेज रफ्तार में यू-टर्न लिया। उसी दौरान पीछे से आ रही बाइक उसके पिछले टायर की चपेट में आ गई। बाइक पर संगीता अपने जेठ रामसिंह और रिश्तेदार लोकेश के साथ सवार थी। संगीता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पहले न्यू मेडिकल कॉलेज और फिर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

एक महीने पहले पति की मौत, अब मजदूरी कर परिवार चला रही थी संगीता

संगीता कोटा के अनंतपुरा क्षेत्र के घोसी मोहल्ले की रहने वाली थी। पति की मौत के बाद वह परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए मजदूरी करने लगी थी। रिश्तेदारों का कहना है कि वह हर दिन सुबह जल्दी निकलती और शाम को लौटती थी, ताकि चारों बेटियों के लिए दो वक्त की रोटी जुटा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था—3 सितंबर को पति की मौत के ठीक एक महीने बाद, 3 अक्टूबर को वह खुद भी सड़क हादसे की शिकार हो गई।

अब किसके सहारे जिएंगी चारों बेटियां ?

संगीता के चारों बच्चियों की उम्र 2 से 8 साल के बीच बताई जा रही है। पिता की मौत के बाद मां ही उनका सहारा थी। अब दोनों के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसरा है। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार बेटियों की परवरिश को लेकर प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अनंतपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंटर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन जब्त कर लिया गया है। एएसआई उदय सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू
हनुमानगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Oct 2025 01:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / एक महीने में उजड़ गया पूरा परिवार: पहले पति गया सड़क हादसे में, अब मजदूरी पर निकली पत्नी की भी दर्दनाक मौत, चारों बेटियां हुईं अनाथ”

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mela: अचानक दशहरा मेला देखने पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, नाव वाला झूला झूलकर खाए गोभी के पकोड़े, देखें Video

कोटा

VIDEO: कोटा में ग्रामीण सेवा शिविर में खाली पड़ी कुर्सियां, भड़के मदन दिलावर; SDM को कॉल कर लगाई फटकार

Madan Dilawar
कोटा

Mandi News: 3 दिन बाद खुली मंडी, 6000 बोरी सोयाबीन की आवक, अतिवृष्टि से राजस्थान की फसलों को जबरदस्त नुकसान

Soybean crop
कोटा

Kota: ‘किस्मत को कुछ और ही मंजूर था…’, TV एक्टर मां मुंबई में कर रही थी शूटिंग और राजस्थान में हो गई दोनों बच्चों की मौत, रुला देगी ये दर्दनाक कहानी

कोटा

Kota Mandi Bhav : विभिन्न जिंसों की आवक 40000 कट्टे, धान में मंदी

Kota mandi bhav
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.