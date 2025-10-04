Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू

Hanumangarh Gurdwara Clash: एहतियाती कदम के रूप में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Jayant Sharma

Oct 04, 2025

photo - patrika

Rajasthan के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर छिड़ा विवाद हिंसा में बदल गया। इस झड़प के बाद प्रशासन ने शुक्रवार रात से पूरे क्षेत्र में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया। एहतियाती कदम के रूप में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

कैसे भड़की हिंसा…

शुक्रवार को करीब सौ लोग गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां मौजूद दूसरे गुट से उनका टकराव हो गया और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में आठ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, घायल हो गए। बीच.बचाव के दौरान राजस्थान सशस्त्र बल का एक जवान भी जख्मी हो गया।

इंटरनेट क्यों बंद किया गया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तनावपूर्ण माहौल में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं। यही वजह रही कि प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया। इससे किसी भी भड़काऊ सामग्री या अफवाह को फैलने से रोका जा सकेगा।

पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

घटना के बाद गोलूवाला थाने में दो अलग.अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षेत्र में धारा 163 लागू है और पुलिस.प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं पीलीबंगा एसडीएम द्वारा नियुक्त रिसीवर ने गुरुद्वारे का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है ताकि भविष्य में कोई और अप्रिय घटना न हो।

जनजीवन पर असर

इंटरनेट बंद होने से स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन लेनदेन और सोशल मीडिया पूरी तरह ठप है। छात्र.छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित हुई है। व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि यूपीआई से पेमेंट न होने के कारण कारोबार पर असर पड़ा है। फिलहाल शांति बहाल करना और अफवाहों पर रोक लगाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।

वेलेंटाइन डे पर शादी, पहले करवाचौथ से पहले नई बहू प्रेमी संग भागी, ससुराल में संबंध बनाती थी, इतना कैश भी ले गई
जयपुर

04 Oct 2025 10:35 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

