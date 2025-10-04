राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू

photo - patrika
Rajasthan के हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला कस्बे में गुरुद्वारा मेहताबगढ़ साहिब के प्रबंधन को लेकर छिड़ा विवाद हिंसा में बदल गया। इस झड़प के बाद प्रशासन ने शुक्रवार रात से पूरे क्षेत्र में मोबाइल और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया। एहतियाती कदम के रूप में स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया और इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।
शुक्रवार को करीब सौ लोग गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां मौजूद दूसरे गुट से उनका टकराव हो गया और देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। इस घटना में आठ लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, घायल हो गए। बीच.बचाव के दौरान राजस्थान सशस्त्र बल का एक जवान भी जख्मी हो गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तनावपूर्ण माहौल में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं और अफवाहें तेजी से फैल सकती हैं। यही वजह रही कि प्रशासन ने स्थिति को काबू में रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने का फैसला लिया। इससे किसी भी भड़काऊ सामग्री या अफवाह को फैलने से रोका जा सकेगा।
घटना के बाद गोलूवाला थाने में दो अलग.अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षेत्र में धारा 163 लागू है और पुलिस.प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं पीलीबंगा एसडीएम द्वारा नियुक्त रिसीवर ने गुरुद्वारे का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है ताकि भविष्य में कोई और अप्रिय घटना न हो।
इंटरनेट बंद होने से स्थानीय लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन लेनदेन और सोशल मीडिया पूरी तरह ठप है। छात्र.छात्राओं की ऑनलाइन पढ़ाई भी बाधित हुई है। व्यापारियों और दुकानदारों ने बताया कि यूपीआई से पेमेंट न होने के कारण कारोबार पर असर पड़ा है। फिलहाल शांति बहाल करना और अफवाहों पर रोक लगाना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है।
