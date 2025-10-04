राजस्थान के इस जिले में बड़ा बवाल, भारी पुलिस फोर्स तैनात, इंटरनेट और स्कूल बंद, धारा 163 लागू

घटना के बाद गोलूवाला थाने में दो अलग.अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्षेत्र में धारा 163 लागू है और पुलिस.प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। रेंज आईजी हेमंत शर्मा ने खुद गोलूवाला पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वहीं पीलीबंगा एसडीएम द्वारा नियुक्त रिसीवर ने गुरुद्वारे का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है ताकि भविष्य में कोई और अप्रिय घटना न हो।