इंदिरागांधी नहर में 04 से 21 जनवरी तक मांग के अनुसार चलेगा पानी,रावला-घड़साना आंदोलन की याद दिलाने पर माने नहरी महकमे के अधिकारी

आंदोलन में आठ किसान मरे, हजारों परेशान हुए। इसके बाद जितना पानी मांगा, सरकार ने नहरों में पानी चलाया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में टकराव की स्थिति दोबारा नहीं बने, इसलिए अधिकारी किसान हित में चार में दो समूह के रेग्यूलेशन को लागू करें। काफी देर तक चले विचार-विमर्श के बाद इंदिरागांधी नहर को जनवरी में चार में दो समूह में चलाने तथा बाकी की दो बारियां तीन में एक समूह में चलाने पर सहमति बनी। बैठक में चीफ इंजीनियर प्रदीप रुस्तगी ने साफ तौर पर कहा कि 13 मार्च का उक्त रेग्यूलेशन प्रभावी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि मार्च में उपलब्धता के हिसाब से आप पानी चला देना, हमें यह मंजूर रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि राजस्थान के हित की बात जब आती है बीबीएमबी बदमाशी करने लगता है। अधिकारियों का फर्ज बनता है कि वह राजस्थान सरकार को इससे अवगत करवाएं। पाकिस्तान जा रहे पानी को रोकने के लिए ठोस योजना बनाने की मांग भी ने सभी ने एकजुट होकर की। किसान नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान पानी भेजने में हम ढिलाई नहीं करते, लेकिन हमारे किसान को पानी देने में हम पूरा सोच विचार करते हैं।