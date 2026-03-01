पत्रिका संस्थापक स्व. कर्पूर चंद्र कुलिश जी की स्मृति में लगाए पौधे

दहेज प्रथा को समाप्त करने के पैरोकार रहे। जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, लोकराज शर्मा, विरेन्द्र सिंह सैनी, प्रोग्रामर सुभाष जिंदल, जिला परिषद के वरिष्ठ सहायक महावीर प्रसाद रोहिल्ला, उत्कर्ष शर्मा, रामावतार, राजेश असीजा, विपिन शर्मा, पत्रिका प्रतिनिधि पुरुषोत्तम झा आदि उपस्थित रहे। पौधे लगाने के साथ हर पौधे पर ट्रीगार्ड भी लगाए गए। सभी ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए पत्रिका लगातार मुहिम चलाती रही है। जीवन के लिए पेड़ जरूरी है। यह इंसान के साथ पशु पक्षियों के लिए भी काफी जरूरी हैं। तपती गर्मी में पेड़ की छांव राहगीरों को काफी सुकून देती है। इसलिए अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। ताकि मानव जीवन के साथ ही पशु-पक्षियों का जीवन भी सुरक्षित रहे।