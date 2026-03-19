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हनुमानगढ़ में रिमझिम का दौर जारी, बारिश से बचने को लिया छाते का सहारा

हनुमानगढ. जिले में गुरुवार को हल्की बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया। सुबह आठ बजे से लगातार दोपहर एक बजे तक बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ तहसील में 05 एमएम बारिश होने की सूचना है। इससे जनजीवन प्रभावित रहा। रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग कलक्ट्रेट आदि स्थानों पर छाते लेकर पहुंचे। [&hellip;]

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हनुमानगढ़

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Purushotam Jha

Mar 19, 2026

हनुमानगढ़: जिला कलक्ट्रेट में बारिश से बचने को छाता लेकर गुजरती महिलाएं।

हनुमानगढ़: जिला कलक्ट्रेट में बारिश से बचने को छाता लेकर गुजरती महिलाएं।

हनुमानगढ. जिले में गुरुवार को हल्की बारिश के बाद सर्दी का असर बढ़ गया। सुबह आठ बजे से लगातार दोपहर एक बजे तक बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। हनुमानगढ़ तहसील में 05 एमएम बारिश होने की सूचना है। इससे जनजीवन प्रभावित रहा। रोजमर्रा के कामकाज के लिए लोग कलक्ट्रेट आदि स्थानों पर छाते लेकर पहुंचे। स्कूटी व बाइक पर भी लोग छाते के सहारे बारिश से बचने की जुगत में दिखे। बरसात की वजह से कुछ जगहों पर बिजली लाइनों में फाल्ट आ गया। इससे कुछ जगहों पर लोगों को बिजली कट की समस्या से जूझना पड़ा। लगातार बारिश से सरसों की फसल भीगने से किसान मायूस हैं। हालांकि गेहूं की फसल को फायदा होने की बात अधिकारी कह रहे हैं। बारिश से गेहूं की फसल को लाभ मिलने की उम्मीद है।

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Updated on:

19 Mar 2026 01:55 pm

Published on:

19 Mar 2026 01:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में रिमझिम का दौर जारी, बारिश से बचने को लिया छाते का सहारा

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