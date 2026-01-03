3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

नहरी महकमे के अफसरों व कार्मिकों के चेहरे पर झलकी सम्मान की खुशी

हनुमानगढ़. राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को जंक्शन के सुरेशिया स्थित झूलेलाल सिंधी धर्मशाला में संभाग स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Jan 03, 2026

हनुमानगढ़ में राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारी व कर्मचारी।

हनुमानगढ़ में राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारी व कर्मचारी।

हनुमानगढ़. राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को जंक्शन के सुरेशिया स्थित झूलेलाल सिंधी धर्मशाला में संभाग स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उक्त आयोजन को लेकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा गंगासिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान पदोन्नत हुए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मंत्रालयिक संवर्ग से अन्य सेवाओं में चयनित कार्मिकों का सम्मान किया गया। समारोह में 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों का सम्मान न केवल उनके मनोबल को बढ़ाता है बल्कि कार्य के प्रति नई ऊर्जा और समर्पण का भाव भी पैदा करता है। लंबे समय तक सेवा देने वाले और पदोन्नति या चयन के माध्यम से आगे बढ़े कार्मिक विभाग की रीढ़ होते हैं। ऐसे आयोजनों से आपसी सौहार्द और संगठनात्मक एकता को मजबूती मिलती है। राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के संभागीय अध्यक्ष गुरविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि जल संसाधन विभाग में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है। इसे सभी ने सराहा है। उन्होंने कहा कि संगठन भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों से जुड़े ऐसे सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में संभाग महामंत्री उत्तम सिंह रावत, संभाग महासचिव धीरज राजवंशी, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार मीणा, श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष लाल सिंह सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक बताया। समारोह के अंत में स्नेहभोज का आयोजन किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Jan 2026 07:05 pm

Published on:

03 Jan 2026 07:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / नहरी महकमे के अफसरों व कार्मिकों के चेहरे पर झलकी सम्मान की खुशी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावित्रीबाई फुले जयंती पर हुआ आयोजन...

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।
हनुमानगढ़

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में आईजीएनपी को जनवरी में चार में दो समूह में चलाने पर बनी सहमति....

हनुमानगढ़ में जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उलझते किसान प्रतिनिधि व विधायक।
हनुमानगढ़

कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन...

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर मंगलवार को दो धरने कुछ ही दूरी पर लग गए।

हनुमानगढ़ में मंगलवार को अभियंताओं और कर्मचारियों के धरने को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी।
हनुमानगढ़

विधायक बोले-सुनते नहीं चीफ, मुख्य अभियंता बोले-धमकाते हैं विधायक ...

हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते जल संसाधन विभाग के अभियंता।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.