नहरी महकमे के अफसरों व कार्मिकों के चेहरे पर झलकी सम्मान की खुशी

हनुमानगढ़. राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में शनिवार को जंक्शन के सुरेशिया स्थित झूलेलाल सिंधी धर्मशाला में संभाग स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें जल संसाधन विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। उक्त आयोजन को लेकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा गंगासिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के दौरान पदोन्नत हुए अधिकारियों, कर्मचारियों तथा मंत्रालयिक संवर्ग से अन्य सेवाओं में चयनित कार्मिकों का सम्मान किया गया। समारोह में 100 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में हनुमानगढ़ ही नहीं बल्कि श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित अन्य क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों का सम्मान न केवल उनके मनोबल को बढ़ाता है बल्कि कार्य के प्रति नई ऊर्जा और समर्पण का भाव भी पैदा करता है। लंबे समय तक सेवा देने वाले और पदोन्नति या चयन के माध्यम से आगे बढ़े कार्मिक विभाग की रीढ़ होते हैं। ऐसे आयोजनों से आपसी सौहार्द और संगठनात्मक एकता को मजबूती मिलती है। राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन उत्तर संभाग हनुमानगढ़ के संभागीय अध्यक्ष गुरविंदर सिंह बराड़ ने कहा कि जल संसाधन विभाग में इस प्रकार का आयोजन पहली बार हुआ है। इसे सभी ने सराहा है। उन्होंने कहा कि संगठन भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों से जुड़े ऐसे सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। कार्यक्रम में संभाग महामंत्री उत्तम सिंह रावत, संभाग महासचिव धीरज राजवंशी, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार मीणा, श्रीगंगानगर जिलाध्यक्ष लाल सिंह सहित समस्त ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंत्रालयिक संवर्ग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक बताया। समारोह के अंत में स्नेहभोज का आयोजन किया गया।