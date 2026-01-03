3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर लिया सामाजिक जागरण का संकल्प

हनुमानगढ़. महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Jan 03, 2026

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।

हनुमानगढ़. महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच के प्रदेश महामंत्री हरीराम सैनी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। सावित्री बाई फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। प्रदेश महामंत्री हरीराम सैनी ने कहा कि सावित्रीबाई फुले ने उस दौर में महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, जब समाज में शिक्षा को लेकर भेदभाव मौजूद थे। उन्होंने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन नारी सशक्तिकरण, समानता और सामाजिक न्याय की मिसाल है। आज आवश्यकता है कि हम उनके विचारों को आत्मसात कर समाज में जागरुकता को बढ़ावा दें। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे मजबूत माध्यम बताया। मंच का उद्देश्य भी समाज में समानता, भाईचारा और शिक्षा के प्रति जागरुकता फैलाना है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे महापुरुषों के विचारों को केवल स्मरण तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार में भी अपनाएं। देवीलाल वर्मा, नंदकिशोर पप्पी, मदनलाल कालवां, फिरोज खान, नत्थु खान, बलविंद्र बराड़, बलदेव सिंह, विक्रम सिंह रामगढिय़ा, गोविंद सोनी, विजय सोनी, सुरेश शर्मा, अनिल कुमार व विकास सैनी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी ने सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर सामाजिक समरसता और शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य करने का संकल्प लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 07:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / समाज सुधारक ज्योतिबा फुले को पुष्पांजलि अर्पित कर लिया सामाजिक जागरण का संकल्प

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजन...

हनुमानगढ़ में राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारी व कर्मचारी।
हनुमानगढ़

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में आईजीएनपी को जनवरी में चार में दो समूह में चलाने पर बनी सहमति....

हनुमानगढ़ में जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उलझते किसान प्रतिनिधि व विधायक।
हनुमानगढ़

कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन...

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर मंगलवार को दो धरने कुछ ही दूरी पर लग गए।

हनुमानगढ़ में मंगलवार को अभियंताओं और कर्मचारियों के धरने को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी।
हनुमानगढ़

विधायक बोले-सुनते नहीं चीफ, मुख्य अभियंता बोले-धमकाते हैं विधायक ...

हनुमानगढ़ कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते जल संसाधन विभाग के अभियंता।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.