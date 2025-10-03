Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

वेलेंटाइन डे पर शादी, पहले करवाचौथ से पहले नई बहू प्रेमी संग भागी, ससुराल में संबंध बनाती थी, इतना कैश भी ले गई

Jaipur Crime News: पुलिस ने बताया कि महिला की शादी इसी साल वेलेंटाइन डे पर हुई थी।

जयपुर

Jayant Sharma

Oct 03, 2025

Wife Absconds With Lover:राजधानी जयपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। पचपन साल की सास ने अपनी बहू के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने गुमशुदगी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला बस्सी थाना इलाके का है। जिस बहू के गायब होने की बात कही जा रही है वह एक अक्टूबर को फरार हो गई

बस्सी थाना इलाके के एक गांव में रहने वाली बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि इसी साल फरवरी में बेटे की शादी अलवर में रहने वाली ज्योति के साथ की गई थी। शादी दोनों पक्षों की सहमति के साथ धूम-धाम से की गई थी। सास का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही बहू ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया।

बेटे के काम पर जाने के बाद वह अपने कमरे में चली जाती थी और वहां पर किसी युवक से बात करती थी। उसे कई बार रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन उसके बाद भी उसने बात करना बंद नहीं किया। जांच पड़ताल की तो पता चला कि शादी के पहले से ही अलवर के ही रहने वाले विकास नाम के एक युवक के साथ उसके अवैध संबंध थे। इसका खुलासा शादी के बाद हुआ।

इस घटना के बाद परिवार में क्लेश होने लगा। बहू के पीहर वालों को शिकायत की लेकिन बात नहीं बनी। सास ने बताया कि दो दिन पहले जब बेटा काम पर चला गया तो बहू ने चुपके से विकास को घर बुला लिया। दोनों काफी देर तक कमरे में ही थे और दरवाजा बंद था। उसके बाद वे दोनों चले गए।

काफी देर बाद पता चला कि बहू जाने से पहले घर से लाखों रुपयों के जेवर और कैश भी चोरी कर ले गई। बुजुर्ग महिला ने पुलिस को बताया कि हमें लगा बहू सुधर गई है, वह करवा चौथ के बारे में भी बात करती थी। लेकिन पता नहीं था कि वह पहले करवाचौथ से पहले घर से भाग जाएगी। करवाचौथ इसी महीने है। पुलिस ने बताया कि महिला की शादी इसी साल वेलेंटाइन डे पर हुई थी।

जयपुर

जयपुर

