6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

हनुमानगढ़

सर्द मौसम, निराश्रित पशुओं के लिए ठिठुरन बनी मुसीबत

हनुमानगढ़. जिले में मंगलवार अल सुबह कोहरा छाया रहा। कुछ घंटे बाद मौसम साफ हो गया। वहीं ठिठुरन बरकरार रही। अलाव तापकर लोग सर्दी दूर भगाते नजर आए।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Jan 06, 2026

हनुमानगढ़ में सर्दी में ठिठुरते निराश्रित गोवंश।

हनुमानगढ़ में सर्दी में ठिठुरते निराश्रित गोवंश।

हनुमानगढ़. जिले में मंगलवार अल सुबह कोहरा छाया रहा। कुछ घंटे बाद मौसम साफ हो गया। वहीं ठिठुरन बरकरार रही। अलाव तापकर लोग सर्दी दूर भगाते नजर आए। सर्द मौसम में ठिठुरन निराश्रित पशुओं के लिए मुसीबत बन रही है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते जिले के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों के कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी। विद्यालय का स्टाफ विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 10:14 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / सर्द मौसम, निराश्रित पशुओं के लिए ठिठुरन बनी मुसीबत

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सावित्रीबाई फुले जयंती पर हुआ आयोजन...

हनुमानगढ़ में महात्मा ज्योतिबा फुले जागृति मंच की ओर से समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारी व अन्य।
हनुमानगढ़

राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजन...

हनुमानगढ़ में राजस्थान इरीगेशन मिनिस्ट्रियल स्टॉफ एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित अधिकारी व कर्मचारी।
हनुमानगढ़

जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में आईजीएनपी को जनवरी में चार में दो समूह में चलाने पर बनी सहमति....

हनुमानगढ़ में जल परामर्शदात्री समिति की बैठक में उलझते किसान प्रतिनिधि व विधायक।
हनुमानगढ़

कार्मिक विभाग की ओर से जयुपर में सीएस चैलेंजर ट्रॉफी का आयोजन...

हनुमानगढ़: जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़ कार्यालय में मुख्य लेखाधिकारी रामधन का स्वागत करते मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी व अन्य अधिकारी।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर मंगलवार को दो धरने कुछ ही दूरी पर लग गए।

हनुमानगढ़ में मंगलवार को अभियंताओं और कर्मचारियों के धरने को संबोधित करते हुए जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.