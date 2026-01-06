सर्द मौसम, निराश्रित पशुओं के लिए ठिठुरन बनी मुसीबत

हनुमानगढ़. जिले में मंगलवार अल सुबह कोहरा छाया रहा। कुछ घंटे बाद मौसम साफ हो गया। वहीं ठिठुरन बरकरार रही। अलाव तापकर लोग सर्दी दूर भगाते नजर आए। सर्द मौसम में ठिठुरन निराश्रित पशुओं के लिए मुसीबत बन रही है। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के चलते जिले के सभी निजी एवं राजकीय विद्यालयों के कक्षा एक से आठवीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं पूर्व की भांति लगेंगी। विद्यालय का स्टाफ विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।