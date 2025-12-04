Rajasthan Accident: नदी में गिरी तेज रफ्तार SUV, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत; मौके पर मची चीख-पुकार

पीपलू थाना पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात ढूंढिया गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर सहोदरा नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त एसयूवी में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। ये सभी लोग रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए।