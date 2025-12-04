Rajasthan Accident: नदी में गिरी तेज रफ्तार SUV, 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत; मौके पर मची चीख-पुकार

नदी में गिरी एसयूवी। फोटो: पत्रिका
टोंक। राजस्थान में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। टोंक जिले के पीपलू थाना क्षेत्र में बुधवार रात हुए सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई। वहीं, 5 लोग घायल हो गए। घायलों का टोंक के शहादत अस्पताल में उपचार जारी है।
पीपलू थाना पुलिस के मुताबिक हादसा देर रात ढूंढिया गांव के पास हुआ। तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर सहोदरा नदी में जा गिरी। हादसे के वक्त एसयूवी में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। ये सभी लोग रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी हादसा हो गया। हादसे में दो महिलाओं की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए।
पुलिस के मुताबिक एसयूवी सवार सभी लोग एक ही परिवार के है और अजमेर के किशनगढ़ के रहने वाले है। इनके घर में 25 नवंबर को शादी थी। शादी समारोह के बाद बुधवार को ये लोग रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन के लिए आए थे। वापस लौटते वक्त एसयूवी अनियंत्रित होकर सहोदरा नदी में गिर गई।
सवारियों से भरी एसयूवी के नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। हादसा इतना जबरदस्त था कि एसयूवी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। पानी भर जाने के कारण घायल लोग करीब एक घंटे तक एसयूवी में फंसे रहे। ग्रामीणों ने एसयूवी का शीशा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।
मौके पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से घायलों को टोंक के शहादत अस्पताल पहुंचाया। जहां पर उपचार के दौरान सुप्यार देवी पत्नी सुखराम और मंजू देवी पत्नी जीवनराम निवासी किशनगढ़ की मौत हो गई। हादसे में घायल जीवनराम, सुशील, सीता, सुमन और सुखराम का अस्पताल में उपचार जारी है।
