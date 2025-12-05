Bisalpur Dam: 127 दिन बाद थमा बीसलपुर डेम का जलसैलाब; गेट बंद होते ही सन्नाटा, बन गए नए रिकॉर्ड

Overflow from Bisalpur Dam stopped: जयपुर शहर की लाइफलाइन बीसलपुर डेम के छलकने का सिलसिला 127 दिन बाद गुरूवार शाम को थम गया। डेम का खुला एक गेट जल संसाधन विभाग ने बंद ​कर पानी की निकासी पूरी तरह रोक दी है। हालांकि अब भी त्रिवेणी में पानी का बहाव 2.10 मीटर हाइट पर बना हुआ है ​लेकिन पानी की इस आवक से डेम के वाटरगेज का अब मेंटेन किया जाएगा। पानी की निकासी बंद होते ही अब डेम के कैचमेंट एरिया पर खामोशी छा गई है।