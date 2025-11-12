Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध अब और बड़ा होगा, 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, इन जिलों को मिलेगा फायदा

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध की क्षमता बढ़ाने को लेकर काम शुरू हो गया है। काम पूरा होने के बाद जयपुर, अजमेर और टोंक शहरों को अधिक पानी मिल सकेगा। बीसलपुर बांध में 99 मिलियन क्यूबिक मीटर अतिरिक्त जल संग्रहण की तैयारी की जा रही है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 12, 2025

Bisalpur dam

बीसलपुर बांध (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। प्रदेश के बड़े पेयजल स्रोत बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 9 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए 68 गांवों की करीब 350 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र में आएगी। इसमें 25 गांव पूर्ण रूप से और 43 गांव आंशिक रूप से डूब क्षेत्र में आएंगे। प्रभावित किसानों की जमीन का सर्वे और मुआवजा निर्धारण शुरू किया गया है।

शुरुआती सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बांध में 99 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज्यादा आ सकेगा। जल संसाधन विभाग ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसे पूरा होने में एक से सवा साल लगेंगे। इसी अवधि में बांध के गेट की ऊंचाई बढ़ाने का काम किया जाएगा। बांध की भराव क्षमता बढ़ने का सबसे ज्यादा फायदा जयपुर, टोंक और अजमेर जिले के लोगों को मिलेगा। यहां ज्यादा पानी आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसके अलावा रामजल सेतु लिंक परियोजना से कनेक्ट होने पर दौसा, अलवर जिलों को भी लाभ मिलेगा।

बीसलपुर बांध की विस्तार योजना

  • क्षमता में बढ़ोतरी- 9 प्रतिशत
  • अतिरिक्त जल भराव- 99 मिलियन क्यूबिक मीटरप्रभावित क्षेत्र- 350 हेक्टेयर
  • परियोजना अवधि- 1 से 1.5 वर्षवर्तमान स्थिति- भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में आएगा पानी

रामजल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित ईआरसीपी) के बाद अब ब्राह्मणी नदी से भी बीसलपुर बांध में 5 हजार क्यूसेक पानी लाने की तैयारी है, जो 6 जिलों के लाखों लोगों के उपयोग में आएगा। जहां पर ब्राह्मणी नदी मध्यप्रदेश से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। वहीं इस नदी पर भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में 54 मिलियन क्यूबिक मीटर क्षमता का बैराज बनेगा और यहां से लगभग 132 किलोमीटर दूरी तय करते हुए भीलवाड़ा से गुजर रही बनास नदी तक पानी लाया जाएगा।

बनास नदी से पानी बीसलपुर बांध में पहुंचेगा। इसलिए भी बांध की भराव क्षमता बढ़ाई जा रही है। यहां से पानी की आपूर्ति जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, दौसा व अन्य जिलों में हो सकेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे
जालोर
new road in jalore

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Nov 2025 06:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध अब और बड़ा होगा, 68 गांवों की 350 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, इन जिलों को मिलेगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur News: जोधपुर की शिक्षिका ने दी सुसाइड की चेतावनी, इकलौती संतान की मौत को बताया मर्डर, बोली ‘कॉल-चैट डिलीट करके बेटे का घोंटा गला’

जयपुर

Rajasthan: बस बॉडी स्कैम का बड़ा खुलासा; अधूरी बसें कागज़ों में ‘फिट’, बन रहे फर्जी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

जयपुर

आज का राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर का भविष्यफल और उपाय

Aaj Ka Rashifal 12 November 2025
राशिफल

राजस्थान के मुख्य सचिव के अचानक तबादले पर क्या बोले अशोक गहलोत ? सुनाई अपने कार्यकाल की कहानी

Ashok Gehlot
जयपुर

टैरो राशिफल 12 नवंबर 2025 : कालभैरव जयंती पर इन 5 राशियों को हो सकता है बड़ा लाभ, पढ़ें अपना भाग्य

Tarot Card Reading 12 November 2025
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.