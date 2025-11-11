Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

जालोर जिले में बाढ़ और भारी बारिश से क्षतिग्रस्त ढांचों की मरम्मत के लिए सरकार ने 21 करोड़ 98 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से स्कूल भवनों, सड़कों, पुलियों और नहरों की तात्कालिक मरम्मत के कार्य कराए जाएंगे।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 11, 2025

new road in jalore

एआई तस्वीर

जालोर। मानसून के दौरान हुई भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से जालोर जिले में 424 विद्यालय भवनों, 453 सड़कों, 45 पुलियों और 135 नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए कुल 21 करोड़ 98 लाख 2 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

जानकारी के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के तहत जालोर तहसील के 141 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 282 लाख रुपए, सायला तहसील के 171 विद्यालय भवनों के लिए 342 लाख रुपए और जसवंतपुरा तहसील के 112 विद्यालय भवनों के लिए 224 लाख रुपए सहित कुल 848 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी एडीपीसी समसा, जालोर रहेगी।

आहोर में होंगे यह काम

सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड जालोर के अंतर्गत आहोर तहसील की 22 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 48.29 लाख रुपए, खंड भीनमाल के अंतर्गत बागोड़ा तहसील की 75 सड़कों के लिए 183.79 लाख रुपए और रानीवाड़ा तहसील की 83 सड़कों के लिए 170.58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

इसी तरह खंड सांचौर के तहत सांचौर तहसील की 149 सड़कों के लिए 370.90 लाख रुपए, 15 पुलियों के लिए 9 लाख रुपए तथा चितलवाना तहसील की 124 सड़कों के लिए 330.76 लाख रुपए और 30 पुलियों के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार कुल 1104.32 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा।

यह वीडियो भी देखें

इसी प्रकार, नर्मदा नहर परियोजना खंड प्रथम के अंतर्गत सांचौर तहसील की 50 क्षतिग्रस्त नहरों के लिए 72.98 लाख रुपए और नर्मदा नहर परियोजना खंड द्वितीय के तहत चितलवाना तहसील की 85 नहरों के लिए 145.90 लाख रुपए सहित कुल 218.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना खंड प्रथम और द्वितीय, सांचौर रहेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में जल्द खुलेगा यह बाईपास, 10 गांवों के लोगों को होगा बड़ा फायदा, 20 मिनट में तय होगा सफर
जयपुर
Narehda-Paniala bypass

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Nov 2025 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Car Fire: राजस्थान में चलती कार बन गई आग का गोला, इलाके में मच गया हड़कंप

Car Fire
जालोर

Jalore: स्कूटी फिसली, जिंदगी थम गई, 28 घंटे की तलाश के बाद नहर से मिला 2 चचेरी बहनों का शव, गांव में मातम

jalore news
जालोर

Rajasthan: एक और भीषण हादसा, कटकर अलग हुए बाइक सवारों के हाथ पैर, दो की मौत, दो बेहद गंभीर…

CG Accident News: तेज रफ़्तार ने फिर ली युवक की जान, नाराज लोगों ने शव रखकर किया चक्काजाम(photo-patrika)
जालोर

Good News: राजस्थान में आखिरकार शुरू हुआ यह एक्सप्रेस-वे, लोगों ने जताई खुशी, सफर हुआ आसान

Rajasthan Expressway
जालोर

Rajasthan Expressway: राजस्थान में भारतमाला एक्सप्रेस-वे को लेकर चौंकाने वाली खबर, हादसों की असली वजह आई सामने

Rajasthan Expressway
जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.