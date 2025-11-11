Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

इसी तरह खंड सांचौर के तहत सांचौर तहसील की 149 सड़कों के लिए 370.90 लाख रुपए, 15 पुलियों के लिए 9 लाख रुपए तथा चितलवाना तहसील की 124 सड़कों के लिए 330.76 लाख रुपए और 30 पुलियों के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार कुल 1104.32 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा।