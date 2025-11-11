Rajasthan: राजस्थान के इस जिले की बदलेगी सूरत, 21 करोड़ 98 लाख जारी, चमचमाएंगी 453 सड़कें, कई काम होंगे

एआई तस्वीर
जालोर। मानसून के दौरान हुई भारी वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य आपदा मोचन निधि से जालोर जिले में 424 विद्यालय भवनों, 453 सड़कों, 45 पुलियों और 135 नहरों की तात्कालिक मरम्मत के लिए कुल 21 करोड़ 98 लाख 2 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।
जानकारी के अनुसार प्रशासनिक स्वीकृति के तहत जालोर तहसील के 141 क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के लिए 282 लाख रुपए, सायला तहसील के 171 विद्यालय भवनों के लिए 342 लाख रुपए और जसवंतपुरा तहसील के 112 विद्यालय भवनों के लिए 224 लाख रुपए सहित कुल 848 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी एडीपीसी समसा, जालोर रहेगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग खंड जालोर के अंतर्गत आहोर तहसील की 22 क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 48.29 लाख रुपए, खंड भीनमाल के अंतर्गत बागोड़ा तहसील की 75 सड़कों के लिए 183.79 लाख रुपए और रानीवाड़ा तहसील की 83 सड़कों के लिए 170.58 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
इसी तरह खंड सांचौर के तहत सांचौर तहसील की 149 सड़कों के लिए 370.90 लाख रुपए, 15 पुलियों के लिए 9 लाख रुपए तथा चितलवाना तहसील की 124 सड़कों के लिए 330.76 लाख रुपए और 30 पुलियों के लिए 18 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इस प्रकार कुल 1104.32 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग रहेगा।
इसी प्रकार, नर्मदा नहर परियोजना खंड प्रथम के अंतर्गत सांचौर तहसील की 50 क्षतिग्रस्त नहरों के लिए 72.98 लाख रुपए और नर्मदा नहर परियोजना खंड द्वितीय के तहत चितलवाना तहसील की 85 नहरों के लिए 145.90 लाख रुपए सहित कुल 218.88 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इन कार्यों की कार्यकारी एजेंसी अधिशासी अभियंता, नर्मदा नहर परियोजना खंड प्रथम और द्वितीय, सांचौर रहेगी।
