Rajasthan: राजस्थान में जल्द खुलेगा यह बाईपास, 10 गांवों के लोगों को होगा बड़ा फायदा, 20 मिनट में तय होगा सफर

नारेहड़ा। नारेहड़ा से कोटपूतली को जोड़ने वाला 14.6 किलोमीटर लंबा नारेहड़ा-पनियाला बाईपास अब लगभग तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि अधिकांश हिस्सों पर सड़क निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जगहों पर अंतिम लेयर का कार्य जारी है।
विभाग का दावा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में यह बाईपास पूरी तरह जनता के लिए खोल दिया जाएगा। यह आधुनिक बाईपास नारेहड़ा, खेड़ा-निहालपुरा, पुरननगर, नवरंगपुरा, गोपालपुरा, जयसिंहपुरा, बनका, करवास, खेड़की मुक्कड़ और कालूखेड़ा- कुल 10 गांवों से होकर गुजरता है।
सात मीटर चौड़ी इस सड़क से नारेहड़ा से पनियाला की 14.6 किलोमीटर दूरी अब मात्र 20 मिनट में तय की जा सकेगी। बाईपास शुरू होने के बाद भारी वाहनों को शहर से बाहर डायवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कोटपूतली और नारेहड़ा कस्बों को लंबे समय से लगने वाले जाम से स्थाई राहत मिलेगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनेगा। स्थानीय किसानों और भूमि मालिकों का कहना है कि उनकी जमीनों की कीमत कई गुना बढ़ गई है, जिससे गांवों में आर्थिक गतिविधियां और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं।
पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने जानकारी दी है कि परियोजना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही यह बाईपास जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसके शुरू होने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि कोटपूतली-बहरोड़ मार्ग को विकास कॉरिडोर से जोड़ने में भी यह अहम भूमिका निभाएगा।
