Rajasthan: राजस्थान में जल्द खुलेगा यह बाईपास, 10 गांवों के लोगों को होगा बड़ा फायदा, 20 मिनट में तय होगा सफर

सात मीटर चौड़ी इस सड़क से नारेहड़ा से पनियाला की 14.6 किलोमीटर दूरी अब मात्र 20 मिनट में तय की जा सकेगी। बाईपास शुरू होने के बाद भारी वाहनों को शहर से बाहर डायवर्ट कर दिया जाएगा, जिससे कोटपूतली और नारेहड़ा कस्बों को लंबे समय से लगने वाले जाम से स्थाई राहत मिलेगी।