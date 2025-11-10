Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

सुबह 11 बजे तक रिसाव पूरी तरह नहीं रुक पाया। बाद में दो जेसीबी और दो एलएनटी मशीनें मंगवाई गईं। युद्ध स्तर पर शुरू हुए काम के बावजूद देर शाम तक पानी का रिसाव नहीं रुक सका। शाम को अतिरिक्त जिला कलक्टर रामरतन सौंकरिया भी मौके पर पहुंचे और बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उनके साथ उपखंड अधिकारी गणराज बडगोती भी मौजूद रहे।