Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

दौलत सागर बांध में सोमवार सुबह बड़ा छेद हो गया, जिससे पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। रिसाव के चलते आसपास के खेतों में पानी भर गया और किसानों में चिंता का माहौल बन गया।

less than 1 minute read
Google source verification

टोंक

image

Rakesh Mishra

Nov 10, 2025

leak in Daulat Sagar dam

दौलत सागर बांध में बने छेद को बंद करने में जुटे कर्मचारी। फोटो- पत्रिका

पीपलू। दौलत सागर बांध में सोमवार सुबह अचानक बड़ा छेद हो जाने से पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। छेद से निकलता पानी आसपास के खेतों में भरने लगा, जिससे फसलों के खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बांध से पानी रिसता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार बांध की चादर के निचले हिस्से में अलसुबह बड़ा छेद हो गया, जिसके बाद पानी लगातार बाहर निकलने लगा। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी गणराज बडगोती, तहसीलदार कैलाशचंद मीणा, सिंचाई विभाग के एईएन मुकेश गुर्जर, अन्य कर्मचारी और ग्रामीण मौके पर पहुंचे।

सुबह 11 बजे तक रिसाव पूरी तरह नहीं रुक पाया। बाद में दो जेसीबी और दो एलएनटी मशीनें मंगवाई गईं। युद्ध स्तर पर शुरू हुए काम के बावजूद देर शाम तक पानी का रिसाव नहीं रुक सका। शाम को अतिरिक्त जिला कलक्टर रामरतन सौंकरिया भी मौके पर पहुंचे और बांध का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उनके साथ उपखंड अधिकारी गणराज बडगोती भी मौजूद रहे।

1960 में बना, भराव क्षमता 13 फीट

एईएन मुकेश गुर्जर ने बताया कि दौलत सागर बांध काफी पुराना और कच्चा बांध है, जिसे वर्ष 1960 में बनाया गया था। इसकी भराव क्षमता 13 फीट है। बांध की चादर लंबे समय से क्षतिग्रस्त थी, जिसकी मरम्मत नहीं की गई थी।

चिंता का माहौल

इस बांध से हाडीखुर्द, हाडीकला, जैबाड़िया, सोहेला, डारडातुर्की और दौलतपुरा सहित छह से अधिक गांवों के करीब 1100 हेक्टेयर खेतों में फसलों की सिंचाई होती है। खेतों में पानी भरने से किसानों में चिंता का माहौल बना हुआ है।

यह वीडियो भी देखें

इनका कहना है

प्रशासन की ओर से बांध के रिसाव को रोकने के प्रयास जारी हैं। तीन जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, उम्मीद है कि जल्द ही रिसाव रोक लिया जाएगा।

  • गणराज बडगोती, उपखंड अधिकारी, पीपलू

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में नया ‘शहर’ बसाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में, बिजली-पानी पर खर्च होंगे 243 करोड़
जोधपुर
Jodhpur-Pali-Marwar industrial

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Nov 2025 07:13 pm

Published on:

10 Nov 2025 07:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Rajasthan: राजस्थान के इस कच्चे बांध में हुआ बड़ा छेद, तेजी से बहने लगा पानी, गांव में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road Accident: सवारियों से भरी बस हुई बेकाबू, पुलिया पर अधर में लटकी

tonk-accident-1
टोंक

Bisalpur Dam: बजरी से रिसते पानी ने रोका बीसलपुर डेम का गेट, आधा मीटर तक खुले गेट से निकासी जारी

टोंक

टोंक: मिट्टी में दबने से आठवीं कक्षा के छात्र की दर्दनाक मौत, खुशियों के बीच छाया मातम

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर ने रचा इतिहास, 100 दिन पार और डेम में जारी जलधारा, पानी की सबसे ज्यादा निकासी का रिकॉर्ड भी टूटा

टोंक

Tonk News : 6 साल से आतंक मचाने वाला पैंथर आखिरकार पिंजरे में कैद, वन विभाग की रणनीति रही सफल

टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.