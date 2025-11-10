मातृकुण्डिया बांध के 6 गेट खुले, शुरू हुई पानी की निकासी, कमेटी के निर्णय पर जताया असंतोष

रेलमगरा. तीर्थस्थली मातृकुण्डिया बांध के डूब क्षेत्र से प्रभावित किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार रात को प्रशासन ने बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी, जबकि दूसरी ओर किसान अपने 26वें दिन भी धरने पर डटे रहे। शनिवार देर रात करीब 9 बजे सिंचाई विभाग ने मातृकुण्डिया बांध के छह गेट डेढ़-डेढ़ फीट तक खोल दिए, ताकि जल स्तर को नियंत्रित किया जा सके। रातभर इन गेटों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जाती रही। इससे मातृकुण्डिया से आरणी की ओर जाने वाला मुख्य सड़क मार्ग एनिकट के ओवरफ्लो होने से अवरुद्ध हो गया था। रविवार सुबह गेट बंद होने के बाद सड़क पर वाहनों की आवाजाही पुनः शुरू हो गई।