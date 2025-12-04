Good News: राजस्थान में यहां बिछाई जाएगी नई फीडर लाइन, रेलवे ने दी अनुमति, बिजली कटौती से मिलेगी राहत

आबूरोड। डिस्कॉम की ओर से शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक और नई फीडर लाइन बिछाई जाएगी। डिस्कॉम की ओर से आवश्यक राशि जमा करवाने पर इस कार्य के लिए रेलवे विभाग से भी अनुमति मिल गई है। यह कार्य पूरा होने पर करीब 8 हजार उपभोक्ता वाले मुख्य सदर बाजार क्षेत्र में दो फीडर से बिजली आपूर्ति की जाएगी और फीडर लाइन में तकनीकी खराबी होने पर पूरा बाजार क्षेत्र अंधेरे में नहीं डूबेगा।