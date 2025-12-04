4 दिसंबर 2025,

सिरोही

Good News: राजस्थान में यहां बिछाई जाएगी नई फीडर लाइन, रेलवे ने दी अनुमति, बिजली कटौती से मिलेगी राहत

बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए डिस्कॉम जल्द ही नई फीडर लाइन बिछाने जा रहा है, जिसके लिए रेलवे विभाग से अनुमति मिल चुकी है। नई लाइन जुड़ने पर सदर बाजार क्षेत्र को दो फीडरों से आपूर्ति मिलेगी।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Dec 04, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर

आबूरोड। डिस्कॉम की ओर से शहर में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए एक और नई फीडर लाइन बिछाई जाएगी। डिस्कॉम की ओर से आवश्यक राशि जमा करवाने पर इस कार्य के लिए रेलवे विभाग से भी अनुमति मिल गई है। यह कार्य पूरा होने पर करीब 8 हजार उपभोक्ता वाले मुख्य सदर बाजार क्षेत्र में दो फीडर से बिजली आपूर्ति की जाएगी और फीडर लाइन में तकनीकी खराबी होने पर पूरा बाजार क्षेत्र अंधेरे में नहीं डूबेगा।

बिजली आपूर्ति ठप होने का खतरा

वर्तमान में गांधीनगर जीएसएस में स्थापित एक फीडर से सदर बाजार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जा रही है, जिसकी केबल रेल लाइन के नीचे से आ रही है। सालों पुरानी इस केबल के रेल पटरी वाले हिस्से में कभी फॉल्ट हुआ तो पूरा क्षेत्र कई दिनों तक अंधेरे में डूब सकता है।

नई फीडर लाइन बिछाने से दो फीडरों से बिजली आपूर्ति हो सकेगी। इससे फीडर लाइन में तकनीकी खराबी आने पर बाजार के आधे हिस्से में ही बिजली बंद होगी। मौजूदा समय में क्षेत्र में बिजली लाइन में भी बड़ी खराबी होने पर एकमात्र फीडर से पूरे क्षेत्र की बिजली बंद करनी पड़ती है।

जीएसएस-ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता

डिस्कॉम अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में सदर बाजार क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखकर बाजार क्षेत्र में नया जीएसएस बहुत जरूरी है। इसके अलावा आठ-दस नए ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने की आवश्यकता है।

डिस्कॉम ने तीन-चार माह पूर्व जीएसएस के लिए उपखंड अधिकारी व नगरपालिका को पत्र लिखकर जमीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। मौजूदा समय में सदर बाजार की तरफ वाले हिस्से में करीब 80 ट्रांसफॉर्मर स्थापित हैं। इन पर लोड बढ़ गया है, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

नए पोल लगाए

डिस्कॉम ने शहर में विभिन्न हिस्सों में क्षतिग्रस्त करीब 25 बिजली पोल हटाकर नए लगाए हैं। ढीले तारों को कसा है। कई जगह बिजली लाइनों पर लटकी पेड़ की टहनियों को हटवाया, लेकिन कई स्थानों पर आज भी इस तरह की समस्या है। सदर बाजार क्षेत्र में तो आज भी दिन में कई बार बिजली आने-जाने की समस्या बनी हुई है, जिसका स्थाई समाधान नई फीडर लाइन के अलावा नए जीएसएस और ट्रांसफॉर्मर स्थापित होने पर ही हो सकता है।

इनका कहना है

नई फीडर लाइन बिछाने के लिए रेलवे विभाग से अनुमति मिल गई है। वर्तमान में सदर बाजार में एक फीडर से बिजली आपूर्ति की जा रही है। नई लाइन स्थापित होने पर दो फीडरों से बिजली आपूर्ति होगी। बाजार क्षेत्र में नए जीएसएस और ट्रांसफॉर्मर स्थापना की जगह के लिए नगरपालिका और उपखंड अधिकारी से आग्रह किया है।

  • जगदीश चारण, सहायक अभियंता, डिस्कॉम कार्यालय, आबूरोड शहर

04 Dec 2025 04:56 pm

