Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम, यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा

आबूरोड। शहर स्थित रेलवे स्टेशन पर शीघ्र नया हाई-लेवल प्लेटफार्म बनेगा। 580 मीटर लंबा यह प्लेटफार्म विशेषकर अंबाजी-आबूरोड-तारंगा हिल परियोजना के तहत बनने वाली नई रेललाइन पर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।
स्थानीय स्टेशन पर यह चौथा प्लेटफार्म होगा। पहले से मौजूद तीनों प्लेटफार्मों पर अप और डाउन दोनों दिशा की यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक और प्लेटफार्म बनने से ट्रेनों का संचालन और सुगम होगा तथा मौजूदा प्लेटफार्मों पर होने वाली भीड़-भाड़ से बड़ी राहत मिलेगी।
स्थानीय स्टेशन यार्ड में प्लेटफार्म के पास छह नंबर लाइन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दो रेल लाइनें मौजूद हैं। नवीन प्लेटफार्म का निर्माण गति शक्ति यूनिट की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए स्टेशन यार्ड में छह नंबर लाइन और सीसी स्लीपर हटवा दिए गए हैं। अब जेसीबी से रेल लाइनों वाले स्थान पर समतलीकरण करवाया जा रहा है। इस कार्य में यूनिट के अधिकारी व कर्मचारी जुटे हुए हैं।
आबूरोड से करीब 20 किलोमीटर दूर भीमाना स्टेशन पर अलग से गुड्स साइडिंग और हाई-लेवल प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा। इससे यहां मालगाड़ियों से माल लदान-प्रेषण व ढुलाई का काम सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा और आसपास के व्यापारियों व उद्यमियों को लाभ होगा। गुड्स साइडिंग और प्लेटफार्म के निर्माण पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।
गति शक्ति यूनिट ने जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म विस्तार के लिए जगह उपलब्ध है, वहां प्लेटफार्म की लंबाई 625 मीटर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा होने पर उन स्टेशनों पर अधिक डिब्बों वाली यात्री ट्रेनों का ठहराव और यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ना संभव होगा।
