Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम, यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा

स्थानीय स्टेशन यार्ड में प्लेटफार्म के पास छह नंबर लाइन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दो रेल लाइनें मौजूद हैं। नवीन प्लेटफार्म का निर्माण गति शक्ति यूनिट की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए स्टेशन यार्ड में छह नंबर लाइन और सीसी स्लीपर हटवा दिए गए हैं। अब जेसीबी से रेल लाइनों वाले स्थान पर समतलीकरण करवाया जा रहा है। इस कार्य में यूनिट के अधिकारी व कर्मचारी जुटे हुए हैं।