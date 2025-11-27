Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम, यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा

High Level Platform: आबूरोड रेलवे स्टेशन पर 580 मीटर लंबा नया हाई-लेवल प्लेटफार्म बनने जा रहा है, जिससे अंबाजी-आबूरोड-तारंगा हिल परियोजना के तहत चलने वाली यात्री ट्रेनों का संचालन सरल होगा।

2 min read
सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 27, 2025

High Level Platform, High-Level Platform in Abu Road, High-Level Platform in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News

आबूरोड स्टेशन पर नवीन हाई-लेवल प्लेटफार्म का चल रहा कार्य। फोटो- पत्रिका

आबूरोड। शहर स्थित रेलवे स्टेशन पर शीघ्र नया हाई-लेवल प्लेटफार्म बनेगा। 580 मीटर लंबा यह प्लेटफार्म विशेषकर अंबाजी-आबूरोड-तारंगा हिल परियोजना के तहत बनने वाली नई रेललाइन पर यात्री ट्रेनों के संचालन के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

स्थानीय स्टेशन पर यह चौथा प्लेटफार्म होगा। पहले से मौजूद तीनों प्लेटफार्मों पर अप और डाउन दोनों दिशा की यात्री ट्रेनें चलाई जा रही हैं। एक और प्लेटफार्म बनने से ट्रेनों का संचालन और सुगम होगा तथा मौजूदा प्लेटफार्मों पर होने वाली भीड़-भाड़ से बड़ी राहत मिलेगी।

छह नंबर लाइन हटवाई

स्थानीय स्टेशन यार्ड में प्लेटफार्म के पास छह नंबर लाइन और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की दो रेल लाइनें मौजूद हैं। नवीन प्लेटफार्म का निर्माण गति शक्ति यूनिट की ओर से किया जा रहा है। इसके लिए स्टेशन यार्ड में छह नंबर लाइन और सीसी स्लीपर हटवा दिए गए हैं। अब जेसीबी से रेल लाइनों वाले स्थान पर समतलीकरण करवाया जा रहा है। इस कार्य में यूनिट के अधिकारी व कर्मचारी जुटे हुए हैं।

भीमाना में बनेगी गुड्स साइडिंग

आबूरोड से करीब 20 किलोमीटर दूर भीमाना स्टेशन पर अलग से गुड्स साइडिंग और हाई-लेवल प्लेटफार्म का निर्माण किया जाएगा। इससे यहां मालगाड़ियों से माल लदान-प्रेषण व ढुलाई का काम सुचारू रूप से शुरू हो सकेगा और आसपास के व्यापारियों व उद्यमियों को लाभ होगा। गुड्स साइडिंग और प्लेटफार्म के निर्माण पर लगभग 32 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

प्लेटफार्म विस्तार की संभावना

गति शक्ति यूनिट ने जिन स्टेशनों पर प्लेटफार्म विस्तार के लिए जगह उपलब्ध है, वहां प्लेटफार्म की लंबाई 625 मीटर तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा होने पर उन स्टेशनों पर अधिक डिब्बों वाली यात्री ट्रेनों का ठहराव और यात्री ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ना संभव होगा।

इनका कहना

आबूरोड स्टेशन पर नया हाई-लेवल प्लेटफार्म बनाया जाएगा। भीमाना में गुड्स साइडिंग का निर्माण करवाया जाएगा।

  • मोहन यादव, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, गति शक्ति यूनिट, अजमेर

Updated on:

27 Nov 2025 03:54 pm

Published on:

27 Nov 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम, यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

