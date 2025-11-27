Patrika LogoSwitch to English

पाली

Pali Fire: धमाके के साथ गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, चीखने लगीं लड़कियां, कैंपस में दहशत, 3 लड़कों ने ऐसे बचाई जान

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास के एमसीबी में शॉर्ट सर्किट होने से अचानक आग भड़क उठी। चीख-पुकार मचने पर पूरे परिसर में अफरा-तफरी फैल गई और बालिकाएं घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ीं।

पाली

image

Rakesh Mishra

Nov 27, 2025

आग लगने के बाद छात्रावास के बाहर घबराई हुई हालत में बैठी बालिकाएं। फोटो- पत्रिका

Fire in Girls Hostel पाली। महात्मा गांधी विद्यालय खारची के पास स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास में लगी आग से अफरा-तफरी मच गई। छात्रावास के मुख्य निकासी गेट के पास सीढ़ियों के नीचे लगी एमसीबी (मिनिएचर सर्किट ब्रेकर) में तेज धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग भड़क उठी। कुछ ही पलों में धुआं फैल गया। इससे हॉस्टल में मौजूद बालिकाएं घबरा गईं और चीखते हुए बाहर की ओर भागीं।

बालिकाओं के चिल्लाने से पूरा परिसर दहशत में आ गया। इस बीच तीन युवक समीर खान, विशाल परमार और राजपाल भाटी ने सूझबूझ दिखाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय अधिकांश बालिकाएं भोजन कर चुकी थीं, जबकि कुछ अपने कक्षों में थीं। जैसे ही एमसीबी में धमाका हुआ, आग की लपटें तेजी से उठीं और सीढ़ियों के नीचे धुआं भरने लगा। बालिकाएं घबराकर बाहर की ओर दौड़ीं। वार्डन और शिक्षकों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। भय के कारण कई बालिकाएं रोने लगीं।

तीन युवकों ने गैस टंकियां हटाई

हॉस्टल के बाहर खड़े समीर खान, विशाल परमार और राजपाल भाटी ने जैसे ही बालिकाओं को भागते देखा। वे सभी आग की ओर दौड़ पड़े। एमसीबी के पास ही दो गैस टंकियां रखी हुई थीं। खतरे को भांपते हुए तीनों युवकों ने सबसे पहले दोनों गैस टंकियों को उठाकर हॉस्टल से दूर कर दिया। उन्होंने वहां लगे अग्निशमन यंत्र को संचालित किया और लगातार प्रयास कर आग पर काबू पा लिया।

बालिका की बिगड़ी तबीयत

आग और भगदड़ से कई बालिकाएं घबराकर रोने लगीं। प्रधानाचार्य राजीव सैनी, वार्डन और स्टाफ ने उनसे बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान एक बालिका की तबीयत अधिक खराब हो गई। उसे चिकित्सालय ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसकी स्थिति सामान्य बताई गई। थोड़ी देर बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

यह वीडियो भी देखें

इन्होंने कहा

एमसीबी में शॉर्ट सर्किट से आग भड़की थी। युवकों की सतर्कता और अग्निशमन यंत्र की मदद से आग बुझा दी गई। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है और न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी बालिकाओं की काउंसलिंग भी की गई है।

  • राजीव सैनी, प्रधानाचार्य

