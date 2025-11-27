Pali Fire: धमाके के साथ गर्ल्स हॉस्टल में लगी आग, चीखने लगीं लड़कियां, कैंपस में दहशत, 3 लड़कों ने ऐसे बचाई जान

बालिकाओं के चिल्लाने से पूरा परिसर दहशत में आ गया। इस बीच तीन युवक समीर खान, विशाल परमार और राजपाल भाटी ने सूझबूझ दिखाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के समय अधिकांश बालिकाएं भोजन कर चुकी थीं, जबकि कुछ अपने कक्षों में थीं। जैसे ही एमसीबी में धमाका हुआ, आग की लपटें तेजी से उठीं और सीढ़ियों के नीचे धुआं भरने लगा। बालिकाएं घबराकर बाहर की ओर दौड़ीं। वार्डन और शिक्षकों ने उन्हें संभालने की कोशिश की। भय के कारण कई बालिकाएं रोने लगीं।