Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में टमाटर की बंपर पैदावार की उम्मीद, फिर भी किसान परेशान, जानिए वजह

किसानों के सामने बड़ी समस्या यह है कि अभी टमाटर के भाव 40 से 45 रुपए किलो हैं, लेकिन जैसे ही उत्पाद बाजार में आएगा तो भाव गिरने शुरू हो जाएंगे। उत्पादन शुरू होने के बाद टमाटर के भाव जमीन पर आने से किसानों की मेहनत की भरपाई नहीं हो पाती। मुख्य कारण है कि उपखंड में एक भी सब्जी मंडी नहीं है। किसानों को अस्थाई मंडियों में सही भाव नहीं मिल पाता। यदि मंडी खुल जाए तो किसानों को पूरा दाम मिल सकेगा।