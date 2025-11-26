Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में टमाटर की बंपर पैदावार की उम्मीद, फिर भी किसान परेशान, जानिए वजह

सिरोही जिले के रेवदर उपखंड में इस बार टमाटर की करीब 2500 हैक्टेयर में हुई बंपर बुवाई से किसानों में उत्साह है।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 26, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

Tomato Farming मंडार। सिरोही जिले में कृषि प्रधान रेवदर उपखंड क्षेत्र के किसान अब नकदी फसल टमाटर की खेती करने में अधिक रुचि लेने लगे हैं, जिससे जिले में एक बार फिर से टमाटर का रकबा धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। टमाटर के भाव अच्छे मिलने से किसानों का रुझान इस फसल की ओर बढ़ने लगा है।

पिछले कुछ साल से यहां टमाटर की बंपर पैदावार होने लगी है। इस बार भी उपखंड क्षेत्र में करीब 2500 हैक्टेयर में टमाटर की बुवाई की गई है। सिरोही जिले में कई जगह टमाटर की खेती होती है, लेकिन रेवदर उपखंड में बहुतायत में टमाटर होता है। मंडार व आसपास के गांवों में इस बार टमाटर की बंपर बुवाई हुई है, फसल भी ठीक है, जिससे अच्छी पैदावार की उम्मीद में किसानों में खुशी है।

सब्जियों के अनुकूल मिट्टी, जल स्तर भी ठीक

उपखंड में मिट्टी, वातावरण तथा जल स्तर ठीक होने से सब्जियों का खूब उत्पादन होता है। शुरुआती दौर में टमाटर के बाजार भाव आसमान पर थे, अब भी 40 से 45 रुपए प्रति किलो के भाव मिल रहे हैं।

यहां होती है टमाटर की खेती

मंडी व्यवसाई बादाराम माली, शांतिलाल पटेल तथा रावताराम प्रजापति ने बताया कि क्षेत्र के मंडार, सोनेला, मालीपुरा, भीलड़ा, रामपुरा, उम्मेदपुरा, करेली, वरमान, मगरीवाड़ा, धनपुरा, जीरावल, रानाड़ी, खाण, देवका खेड़ा, रायपुर, निबज, रेवदर, करोटी, केसुआ, वडवज, राजपुरा समेत समूचे उपखंड क्षेत्र में टमाटर की खेती होती है। अभी टमाटर की बाजार में आवक शुरू हो गई है। 20 दिसंबर के आसपास उपखंड के गांव-गांव में अस्थाई बड़ी मंडियां शुरू हो जाएंगी।

सब्जी मंडी खुले तो किसानों को मिले पूरा दाम

किसानों के सामने बड़ी समस्या यह है कि अभी टमाटर के भाव 40 से 45 रुपए किलो हैं, लेकिन जैसे ही उत्पाद बाजार में आएगा तो भाव गिरने शुरू हो जाएंगे। उत्पादन शुरू होने के बाद टमाटर के भाव जमीन पर आने से किसानों की मेहनत की भरपाई नहीं हो पाती। मुख्य कारण है कि उपखंड में एक भी सब्जी मंडी नहीं है। किसानों को अस्थाई मंडियों में सही भाव नहीं मिल पाता। यदि मंडी खुल जाए तो किसानों को पूरा दाम मिल सकेगा।

अन्य फसलें भी लहलहा रही

क्षेत्र में मंडार, गुंदवाडा, सोनेला, सोरडा, जेतावाडा, बांट, पिथापुरा, पादर तथा भटाना में अन्य फसलें भी लहलहा रही हैं। क्षेत्र में गेहूं की 1600, सरसों की 1900, राजगरा की 725, तंबाकू की 360 तथा सब्जियों की 180 हैक्टेयर में बुवाई हुई है।

बेलदार टमाटर की बुवाई आ रही रास

क्षेत्र में किसान टमाटर की बेलदार तरीके से बुवाई करते हैं। टमाटर बेलों पर आने तथा जमीन से ऊपर होने से दाग लगकर खराब होने का खतरा नहीं होता है, जिससे भाव अच्छा मिलता है। किसानों में इस फसल को लेकर शुरुआत से ही उत्साह नजर आ रहा था।

उपखंड में इस बार 2500 हैक्टेयर में बुवाई

उपखंड क्षेत्र में इस बार 2500 हैक्टेयर में टमाटर की बुवाई हुई है। अधिकतर किसान टमाटर की बेलदार तरीके से बुवाई करते हैं, जिससे भाव अच्छा मिल जाता है। यहां की मिट्टी व मौसम अनुकूल होने से टमाटर का अच्छा उत्पादन होता है।

  • पूराराम चौहान, सहायक कृषि अधिकारी, मंडार

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में टमाटर की बंपर पैदावार की उम्मीद, फिर भी किसान परेशान, जानिए वजह

