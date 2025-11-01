Panther Attack: खेत से लौट रहे किसान पर पैंथर का हमला, पंजों से किया घायल, गांव में दहशत का माहौल

फाइल फोटो- पत्रिका
जवाजा। समीपवर्ती ग्राम जसवंतपुरा में खेत से लौट रहे एक किसान पर पैंथर ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि जसवंतपुरा निवासी मूल सिंह पुत्र देवी सिंह (47) खेत पर गए थे। लौटते समय रास्ते में झाड़ियों के पास छिपे पैंथर ने उन पर हमला कर दिया।
अचानक हुए हमले के बाद उन्होंने शोर मचाया। लगातार आवाज सुनकर पैंथर कुछ देर बाद पीछे हट गया और भाग गया। पैंथर के हमले में मूल सिंह के नाक, मुंह और हाथ पर पंजों के निशान आए हैं। मूल सिंह ने बताया कि उन्होंने जैसे-तैसे खुद को संभाला और घर की ओर भागे। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे।
उन्हें राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में पैंथर की आवाजाही लगातार बढ़ी हुई है। कई लोगों ने रात के समय खेतों और पानी के कुंडों के पास पैंथर को घूमते देखा है। ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, पिंजरा लगाने और पैंथर को पकड़ने की मांग की है।
