Rajasthan: होटल में रेव पार्टी में एंट्री ​फीस थी 7,000, आड़ में चल रहा था हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

होटल में हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट से जुड़े आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
Sex network was running in a hotel: उदयपुर। सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक होटल में चल रहे वेश्यावृत्ति का भंडाफोड़ करते हुए 39 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में 31 पुरुष है और 8 महिलाएं है, जो दिल्ली और अन्य स्थानों से वेश्यावृत्ति के लिए उदयपुर आई थीं। वहीं अधिकांश युवक मध्यप्रदेश के है।
पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि 16 दिसंबर को सूचना मिली कि विस्मा गांव के पास इन्द्रप्रस्थ हैरिटेज रिसोर्ट होटल में इंदौर निवासी राजेश शर्मा तथा नई दिल्ली निवासी ऋषभ राजपूत रेव पार्टी का आयोजन करने वाले हैं। इस पार्टी में शराब एवं मुजरे के साथ अनैतिक कार्याें के लिए दिल्ली से लड़कियां लाई गईं।
डीवाईएसपी गोपाल चंदेल ने बताया कि सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बोगस ग्राहक भेज दबिश दी। तलाशी में होटल के अलग-अलग कमरों में शराब पार्टी और वेश्यावृत्ति की गतिविधियां पाई गईं। मौके से अनैतिक क्रियाकलाप वेश्यावृत्ति में लिप्त 31 पुरुष, 8 युवतियों को गिरफ्तार किया।
इनमें पार्टी अरेंज करने वाले राजेश शर्मा, ऋषभ राजपूत एवं होटल संचालक मूलाराम निवासी सादड़ी भी शामिल हैं। आरोपी अवैध रूप से रात्रि के समय तेज आवाज में साउंड बजाते हुए शराब पार्टी, मुजरा तथा वेश्यावृत्ति करा रहे थे। इनसे अंग्रेजी ब्राण्ड की शराब, साउंड सिस्टम के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। पार्टी की फीस 7000 थी। अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से अधिकतर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और राजस्थान में अय्याशी करने के लिए आए थे। पुलिस ने उनके परिवार के सदस्यों को भी इस बारे में जानकारी दी है। माना जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैक्स रैकेट पकड़ने का यह उदयपुर में पहला मामला है।
जांच अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामेश्वर परिहार ने गुरुवार को सभी आरोपियों को गोगुंदा न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। इंद्रप्रस्थ हेरिटेज होटल सायरा के चरावों का गुड़ा निवासी बाबूसिंह का है। अभी उसे सादड़ी के मूलाराम मेघवाल संचालित कर रहा था। तलाशी में होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की।
