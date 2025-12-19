Rajasthan: होटल में रेव पार्टी में एंट्री ​फीस थी 7,000, आड़ में चल रहा था हाई-प्रोफाइल सेक्स रैकेट, पुलिस की रेड से मचा हड़कंप

इनमें पार्टी अरेंज करने वाले राजेश शर्मा, ऋषभ राजपूत एवं होटल संचालक मूलाराम निवासी सादड़ी भी शामिल हैं। आरोपी अवैध रूप से रात्रि के समय तेज आवाज में साउंड बजाते हुए शराब पार्टी, मुजरा तथा वेश्यावृत्ति करा रहे थे। इनसे अंग्रेजी ब्राण्ड की शराब, साउंड सिस्टम के साथ ही अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की। पार्टी की फीस 7000 थी। अपराधियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।