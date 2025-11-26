मुझे जिंदा जमीन में दबा दिया था, फिर भी बच गई… इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा- गुलाबो सपेरा से पत्रिका की खास बातचीत

मत्स्य उत्सव के तीसरे दिन की अलवर की शाम कुछ खास रही। मूसी महारानी की छतरी पर दोपहर बाद से ही भीड़ जुटने लगी थी। सभी पद्मश्री गुलाबो सपेरा की एक झलक देखना चाहते थे। आखिरकार इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं और रंग-बिरंगे परिधान पहने गुलाबो सपेरा मंच पर पहुंची। पूरा परिसर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद गुलाबो ने अपनी नृत्य कला का ऐसा जादू बिखेरा कि देखने वाले देखते ही रह गए। गुलाबो की बेटी राखी सपेरा ने भी डांस की प्रस्तुति दी। गुलाबो ने मंच से बेटी बचाओ का संदेश दिया और कहा कि कन्या भ्रूण हत्या पाप है।