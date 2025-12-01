Rajasthan: भूलकर भी ना करें ऐसी गलती, वरना आपकी बेटी के खाते में नहीं आएगी पुरस्कार की राशि, जानें पूरा मामला

Gargi Award Application Date सिरोही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार छात्राओं को आवेदन के लिए ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया स्कूल स्तर पर ऑनलाइन होगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। आवेदन शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरे जाएंगे।