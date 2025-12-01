Patrika LogoSwitch to English

सिरोही

Rajasthan: भूलकर भी ना करें ऐसी गलती, वरना आपकी बेटी के खाते में नहीं आएगी पुरस्कार की राशि, जानें पूरा मामला

Balika Protsahan Puraskar Yojana: सिरोही में गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

2 min read
सिरोही

image

Rakesh Mishra

Dec 01, 2025

फाइल फोटो- पत्रिका

Gargi Award Application Date सिरोही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार छात्राओं को आवेदन के लिए ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया स्कूल स्तर पर ऑनलाइन होगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। आवेदन शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरे जाएंगे।

अंकतालिका और जन आधार में समानता अनिवार्य

आवेदन करते समय छात्रा की बोर्ड अंकतालिका और परिवार के जन आधार कार्ड में दर्ज नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर पूरी तरह समान होना जरूरी है। थोड़ा भी अंतर होने पर आवेदन का अंतिम सबमिशन नहीं हो सकेगा। पुरस्कार राशि छात्रा के जन आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।

स्कूल स्तर पर ही होंगे आवेदन

12वीं पास कर चुकी छात्राओं को भी आवेदन के लिए अपने पूर्व स्कूल से संपर्क करना होगा। शाला दर्पण पर पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है और पात्र छात्राओं के आवेदन 15 दिसंबर तक स्कूलों के माध्यम से भरे जाएंगे।

यह रहेगी विशेषता

  • आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह स्कूल स्तर से ऑनलाइन होगी।
  • विद्यालय पोर्टल पर लॉगिन करेगा।
  • सत्र एवं स्कीम का चयन भी विद्यालय करेगा।
  • पात्र बालिकाओं की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी।
  • यदि सूची में नाम नहीं है तो कक्षा 10वीं या 12वीं का रोल नंबर डालकर नाम खोजा जा सकेगा।
  • पुरस्कार राशि जन आधार इंटीग्रेशन के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी।
  • पुरस्कार प्रमाण पत्र भी पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।

इनका कहना है

गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। छात्रा की अंकतालिका और जन आधार में दर्ज विवरण पूरी तरह समान होना अनिवार्य है। थोड़े से अंतर पर भी आवेदन सबमिट नहीं होगा।

  • महेन्द्र कुमार नानीवाल, जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), सिरोही

