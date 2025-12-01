Rajasthan: भूलकर भी ना करें ऐसी गलती, वरना आपकी बेटी के खाते में नहीं आएगी पुरस्कार की राशि, जानें पूरा मामला

फाइल फोटो- पत्रिका
Gargi Award Application Date सिरोही। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार छात्राओं को आवेदन के लिए ई-मित्र केंद्रों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पूरी प्रक्रिया स्कूल स्तर पर ऑनलाइन होगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तय की है। आवेदन शाला दर्पण के बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल पर भरे जाएंगे।
आवेदन करते समय छात्रा की बोर्ड अंकतालिका और परिवार के जन आधार कार्ड में दर्ज नाम, माता-पिता का नाम, जन्म तिथि और जेंडर पूरी तरह समान होना जरूरी है। थोड़ा भी अंतर होने पर आवेदन का अंतिम सबमिशन नहीं हो सकेगा। पुरस्कार राशि छात्रा के जन आधार लिंक्ड बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी।
12वीं पास कर चुकी छात्राओं को भी आवेदन के लिए अपने पूर्व स्कूल से संपर्क करना होगा। शाला दर्पण पर पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है और पात्र छात्राओं के आवेदन 15 दिसंबर तक स्कूलों के माध्यम से भरे जाएंगे।
गार्गी व बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। छात्रा की अंकतालिका और जन आधार में दर्ज विवरण पूरी तरह समान होना अनिवार्य है। थोड़े से अंतर पर भी आवेदन सबमिट नहीं होगा।
