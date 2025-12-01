Rajasthan: मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने महिला के हाथ पर लिखकर दे दिया आदेश, कहा- अफसरों को बता देना; वीडियो वायरल

बता दें कि दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने गौशाला की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की तो मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने महिला के हाथ पर ही लिखकर आदेश दिया, कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर भी किए और चार दिसंबर को मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया।