Rajasthan: मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने महिला के हाथ पर लिखकर दे दिया आदेश, कहा- अफसरों को बता देना; वीडियो वायरल

मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने महिला के हाथ पर लिखा वादा (फोटो- पत्रिका)
Kirodi Lal Meena Public Hearing: राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट रोड स्थित चाय की थड़ी सोमवार को एक अनूठी जनसुनवाई की साक्षी बनी। यहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना आम लोगों के बीच बैठकर चाय पी और एक-एक व्यक्ति की समस्याएं सुनी।
बता दें कि दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने गौशाला की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की तो मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने महिला के हाथ पर ही लिखकर आदेश दिया, कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर भी किए और चार दिसंबर को मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया।
इस दौरान मंत्री ने कहा, जनता की समस्या का समाधान ही उनका पहला ध्येय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला से जुड़े कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाए। उनकी यह शैली न सिर्फ मौजूद लोगों को प्रभावित कर गई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बन गई।
मंत्री मीना ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को कॉल कर समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सबसे अधिक बिजली और पानी से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
महिला के साथ संवाद के दौरान मंत्री मीना बोले, यदि बात अधूरी रह गई तो वे वहीं खाट बिछाकर बैठ जाएंगे। इस पर फरियादी महिला ने भी भावुक होकर कहा, अगर अतिक्रमण नहीं रुका तो वह धरती में समा जाएंगी। मंत्री मीना ने हस्ताक्षर भी किए और कहा, अफसरों को बता देना, यही मेरा आदेश है। चार तारीख को मैं खुद मौके पर आऊंगा।
किरोड़ीलाल मीना ने कहा, उनकी जनसुनवाई का सिलसिला यूं ही गांव-गांव, चौक-चौराहों और आम लोगों के बीच चलता रहेगा। वे चाहते हैं कि जनता दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय सीधे उनके सामने अपनी बात रखे।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग