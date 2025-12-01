Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan: मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने महिला के हाथ पर लिखकर दे दिया आदेश, कहा- अफसरों को बता देना; वीडियो वायरल

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने जयपुर एयरपोर्ट रोड की चाय की थड़ी पर जनसुनवाई की। दौसा से आई महिला ने गौशाला भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत की तो मंत्री ने उसके हाथ पर लिखकर आदेश दिया।

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 01, 2025

Rajasthan
Play video

मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने महिला के हाथ पर लिखा वादा (फोटो- पत्रिका)

Kirodi Lal Meena Public Hearing: राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट रोड स्थित चाय की थड़ी सोमवार को एक अनूठी जनसुनवाई की साक्षी बनी। यहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीना आम लोगों के बीच बैठकर चाय पी और एक-एक व्यक्ति की समस्याएं सुनी।

बता दें कि दौसा जिले के सिकराय क्षेत्र से पहुंची एक महिला ने गौशाला की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की तो मंत्री किरोड़ीलाल मीना ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया। खास बात यह रही कि उन्होंने महिला के हाथ पर ही लिखकर आदेश दिया, कोई भी गौशाला के काम को नहीं रोकेगा। साथ ही अपने हस्ताक्षर भी किए और चार दिसंबर को मौके पर पहुंचने का आश्वासन दिया।

'समाधान ही उनका पहला ध्येय'

इस दौरान मंत्री ने कहा, जनता की समस्या का समाधान ही उनका पहला ध्येय है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अधिकारियों को निर्देश दिए कि गौशाला से जुड़े कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाए। उनकी यह शैली न सिर्फ मौजूद लोगों को प्रभावित कर गई, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा का विषय बन गई।

अधिकारियों को कॉल कर निर्देश दिए

मंत्री मीना ने हर शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए मौके पर ही विभागीय अधिकारियों को कॉल कर समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सबसे अधिक बिजली और पानी से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उन्होंने विभागों को निर्देशित किया कि सभी जरूरी कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को राहत मिल सके।

महिला ने भी भावुक होकर कहा…

महिला के साथ संवाद के दौरान मंत्री मीना बोले, यदि बात अधूरी रह गई तो वे वहीं खाट बिछाकर बैठ जाएंगे। इस पर फरियादी महिला ने भी भावुक होकर कहा, अगर अतिक्रमण नहीं रुका तो वह धरती में समा जाएंगी। मंत्री मीना ने हस्ताक्षर भी किए और कहा, अफसरों को बता देना, यही मेरा आदेश है। चार तारीख को मैं खुद मौके पर आऊंगा।

किरोड़ीलाल मीना ने कहा, उनकी जनसुनवाई का सिलसिला यूं ही गांव-गांव, चौक-चौराहों और आम लोगों के बीच चलता रहेगा। वे चाहते हैं कि जनता दफ्तरों के चक्कर काटने के बजाय सीधे उनके सामने अपनी बात रखे।

01 Dec 2025 01:38 pm

01 Dec 2025 12:44 pm

