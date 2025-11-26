सांसद बेनीवाल ने अफसरों को फटकारा, बोले- बैठक में क्या समोसा खाने आते हो, कलेक्टर टीना डाबी से पूछा ये सवाल

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल और बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक की शुरुआत से ही माहौल गरमा गया, जब सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों की पालन रिपोर्ट को गंभीरता से नहीं लेने पर खनिज विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने दो टूक कहा, अगर अफसर तैयारियों के बिना बैठकों में आते रहेंगे, तो इन बैठकों का औचित्य ही क्या रह जाएगा? सरकारी धन की यह बर्बादी क्यों?