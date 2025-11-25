Rajnath Statement on Sindh : रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ठहरे हुए पानी में मारा कंकर, भारत-पाक के लाखों दिलों में मची हलचल

Rajnath statement on Sindh : पाकिस्तान के सिंध इलाके में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान ने हलचल मचा दी है, जिसका असर सीमांत बाड़मेर-जैसलमेर में भी है। सिंध की जमीन को भविष्य में भारत का हिस्सा बनाने की उम्मीद से इंकार नहीं करने का यह बयान यहां बसे एक लाख से अधिक सिंध से आए पाक विस्थापितों की जैसे दुखती रग पर हाथ रख गया है। रोटी-बेटी के रिश्ता निभा रहे इन परिवारों के लिए थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद रिश्तों में दूरियां आई हैं तो दूसरी ओर दोनों देशों का तनाव भी उन्हें परेशान करता है। इन दिनों पाकिस्तान के सिंध सहित अन्य इलाकों में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार और धर्म परिवर्तन की घटनाएं प्रतिदिन इन परिवारों को दु:खी किए हुए हैं।