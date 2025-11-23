RSRTC : नए साल में बाड़मेर को 11 स्लीपर-वातानुकूलित बसों की मिलेगी सौगात, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं

फाइल फोटो पत्रिका
RSRTC : बालोतरा . बाड़मेर से हरिद्वार के लिए 5 वर्ष से रोडवेज की बस सेवा बंद है। रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में नाम मात्र 2 स्लीपर बसें उपलब्ध हैं और ये एकमात्र बड़े शहर कोटा के लिए संचालित होती हैं। जयपुर व अन्य बड़े शहरों के लिए स्लीपर बस सुविधा नहीं है। इससे परेशान शहर, पूरे जिले के लोग लंबे समय से लंबी दूरी के लिए नई स्लीपर, वातानुकूलित बसें संचालित करने की मांग कर रहे हैं। रोडवेज मुख्यालय जयपुर के निविदा आमंत्रित करने पर नए वर्ष में रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में 11 नई स्लीपर, वातानुकूलित, ब्लू लाइन बसों के मिलने की उम्मीद है। इन बसों का संचालन प्रारंभ होने पर हजारों यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।
प्रदेश की राजधानी जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू आदि बड़े शहरों के लिए रोडवेज की स्लीपर बस सेवा नहीं है। पर्व, त्यौहार, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन अवकाश व अन्य अवकाश पर कई दिक्कतों का सामना करते हुए लोग घरों को पहुंचते हैं। लंबे समय से नई स्लीपर व वातानुकूलित बसों के संचालन की सख्त जरूरत यात्री व रोडवेज प्रबंधन स्वयं महसूस कर रहा है।
बाड़मेर डिपो में इनकी पूर्ति के लिए रोडवेज मुख्यालय जयपुर में निविदा आमंत्रित की है। इसमें 3 वातानुकूलित, स्लीपर दो वातानुकूलित 2 / 2 बस, 4 नॉन वातानुकूलित स्लीपर बस, दो 3/2 ब्लू लाइन बस के लिए निविदा जारी की है। मुख्यालय अनुबंध पर बसों को लगाएगा। इस पर निजी कंपनियां निविदाएं लगाएगी। सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च, अप्रैल तक यह बसें उपलब्ध होगी। इन्हें जयपुर, दिल्ली, हरिद्वार, झुंझुनू , सीकर, कोटा के लिए संचालित करने पर बाड़मेर व क्षेत्र के लोगों को आवागमन की अच्छी सुविधा मिलेगी।
रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में स्लीपर बसों की बड़ी कमी है। कई वर्षों से स्लीपर, वातानुकूलित बसों की जरूरत महसूस कर रहे हैं। समय-समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत करवाते हैं। मुख्यालय ने बाड़मेर डिपो में 11 स्लीपर, वातानुकूलित, बसों के लिए निविदा आमंत्रित की है। नए वर्ष में इनके मिलने से सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी।
ओमप्रकाश पूनिया, मुख्य प्रबंधक, रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर
