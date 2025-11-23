RSRTC : नए साल में बाड़मेर को 11 स्लीपर-वातानुकूलित बसों की मिलेगी सौगात, यात्रियों को मिलेंगी सुविधाएं

RSRTC : बालोतरा . बाड़मेर से हरिद्वार के लिए 5 वर्ष से रोडवेज की बस सेवा बंद है। रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में नाम मात्र 2 स्लीपर बसें उपलब्ध हैं और ये एकमात्र बड़े शहर कोटा के लिए संचालित होती हैं। जयपुर व अन्य बड़े शहरों के लिए स्लीपर बस सुविधा नहीं है। इससे परेशान शहर, पूरे जिले के लोग लंबे समय से लंबी दूरी के लिए नई स्लीपर, वातानुकूलित बसें संचालित करने की मांग कर रहे हैं। रोडवेज मुख्यालय जयपुर के निविदा आमंत्रित करने पर नए वर्ष में रोडवेज आगार डिपो बाड़मेर में 11 नई स्लीपर, वातानुकूलित, ब्लू लाइन बसों के मिलने की उम्मीद है। इन बसों का संचालन प्रारंभ होने पर हजारों यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी।