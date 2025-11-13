RSRTC : डूंगरपुर के 11 गांवों की जनता को मिली बड़ी राहत, अब सभी रोडवेज बसें वरदा होकर जाएंगी

विधायक की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर आगार के मुख्य प्रबंधक ने 11 नवंबर को आदेश जारी किया है। आदेश में बताया कि डूंगरपुर आगार की बसें यात्रियों की सुविधा के विपरीत बाइपास से होकर जा रही थीं। अत: अब सभी बस चालकों और परिचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसों को वरदा गांव होकर ही संचालित किया जाए। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई बस बाइपास मार्ग से जाती पाई गई, तो संबंधित चालक एवं परिचालक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।