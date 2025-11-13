Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

RSRTC : डूंगरपुर के 11 गांवों की जनता को मिली बड़ी राहत, अब सभी रोडवेज बसें वरदा होकर जाएंगी

RSRTC : राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर आगार के मुख्य प्रबंधक ने सभी चालक और परिचालक को आदेश दिया कि अब सभी बसें वरदा गांव से होकर संचालित होंगी।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 13, 2025

RSRTC New Orders all roadways buses to now ply via Varada 11 villages residents huge relief

फाइल फोटो पत्रिका

RSRTC : डूंगरपुर के ओबरी के सागवाड़ा विधायक के हस्तक्षेप से वरदा क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन के बाद विधायक ने तुरंत प्रभाव से रोडवेज के मुख्य प्रबंधक एवं नेशनल हाइवे अधिकारियों से बात कर वरदा बस स्टैंड की समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।

आदेश न मानने पर होगी कार्रवाई

विधायक की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर आगार के मुख्य प्रबंधक ने 11 नवंबर को आदेश जारी किया है। आदेश में बताया कि डूंगरपुर आगार की बसें यात्रियों की सुविधा के विपरीत बाइपास से होकर जा रही थीं। अत: अब सभी बस चालकों और परिचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसों को वरदा गांव होकर ही संचालित किया जाए। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई बस बाइपास मार्ग से जाती पाई गई, तो संबंधित चालक एवं परिचालक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्पीड ब्रेकर तोड़ने का कार्य शुरू

इधर, नेशनल हाइवे विभाग ने भी बुधवार को कार्रवाई करते हुए वरदा क्षेत्र में अधिक बनाए गए जंप (स्पीड ब्रेकर) तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। रोडवेज कर्मियों का कहना था कि मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी में 14 जंप होने से बसों को बार-बार रुकना पड़ता था, जिससे वे बाइपास से सीधा मार्ग चुनने को मजबूर थे।

बल्ले बल्ले - 11 गांव की जनता को मिलेगी बड़ी राहत

अब आदेश लागू होने के बाद सभी रोडवेज बसें पूर्व की तरह वरदा बस स्टैंड पर रुकेंगी। इससे वरदा सहित नोकना, कहारी, डोलवर, काहेला, नालवाड़ा, बैण, धाणी उपली, सज्जनपुरा और सुरातलाई जैसे गांवों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें

Anta By-Election Results : अंता विधानसभा के इन दिलचस्प ट्रेंड में छुपा है जीत का राज, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट
जयपुर
Anta by-election Results declared 14 November secret to victory lies in interesting trends in this assembly constituency

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 02:32 pm

Published on:

13 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / RSRTC : डूंगरपुर के 11 गांवों की जनता को मिली बड़ी राहत, अब सभी रोडवेज बसें वरदा होकर जाएंगी

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में यहां मिनरल्स से भरे 14 डंपर-ट्रेलर डिटेन, अचानक हुई कारवाई से खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

truck news
डूंगरपुर

Panther Poaching: पैंथर का सिर-4 पैर काटकर ले गए, शिकारी 15 दिन बाद भी गिरफ्त से दूर; पैंथर के एक दांत की कीमत 1 लाख से अधिक

pathar news
डूंगरपुर

डूंगरपुर में चलते ट्रेलर में लगी आग, मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

डूंगरपुर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होगा बड़ा बदलाव, इस वर्ष के 10वीं-12वीं के परीक्षार्थी होंगे परेशान, 13 नवंबर को आएगा फैसला

Rajasthan Secondary Education Board will be a Big Change 10th-12th students will be troubled 13 November come Decision
डूंगरपुर

Rajasthan : राजस्थान के इस शहर में बनेगा नया खाटूश्याम मंदिर, भक्तों में खुशी की लहर

Rajasthan this city built New Khatushyam temple devotees happy
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.