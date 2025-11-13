RSRTC : डूंगरपुर के 11 गांवों की जनता को मिली बड़ी राहत, अब सभी रोडवेज बसें वरदा होकर जाएंगी

फाइल फोटो पत्रिका
RSRTC : डूंगरपुर के ओबरी के सागवाड़ा विधायक के हस्तक्षेप से वरदा क्षेत्र के यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से सौंपे गए ज्ञापन के बाद विधायक ने तुरंत प्रभाव से रोडवेज के मुख्य प्रबंधक एवं नेशनल हाइवे अधिकारियों से बात कर वरदा बस स्टैंड की समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए।
विधायक की अनुशंसा पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डूंगरपुर आगार के मुख्य प्रबंधक ने 11 नवंबर को आदेश जारी किया है। आदेश में बताया कि डूंगरपुर आगार की बसें यात्रियों की सुविधा के विपरीत बाइपास से होकर जा रही थीं। अत: अब सभी बस चालकों और परिचालकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बसों को वरदा गांव होकर ही संचालित किया जाए। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि कोई बस बाइपास मार्ग से जाती पाई गई, तो संबंधित चालक एवं परिचालक के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इधर, नेशनल हाइवे विभाग ने भी बुधवार को कार्रवाई करते हुए वरदा क्षेत्र में अधिक बनाए गए जंप (स्पीड ब्रेकर) तोड़ने का कार्य शुरू कर दिया है। रोडवेज कर्मियों का कहना था कि मात्र डेढ़ किलोमीटर की दूरी में 14 जंप होने से बसों को बार-बार रुकना पड़ता था, जिससे वे बाइपास से सीधा मार्ग चुनने को मजबूर थे।
अब आदेश लागू होने के बाद सभी रोडवेज बसें पूर्व की तरह वरदा बस स्टैंड पर रुकेंगी। इससे वरदा सहित नोकना, कहारी, डोलवर, काहेला, नालवाड़ा, बैण, धाणी उपली, सज्जनपुरा और सुरातलाई जैसे गांवों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
