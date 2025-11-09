Dungarpur : बालिका छात्रावास में युवक के प्रवेश पर मचा हंगामा, ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ?

Dungarpur : डूंगरपुर के जनजातीय बालिका आवासीय छात्रावास खड़गदा में एक बाहरी युवक के प्रवेश के मामले में शुक्रवार रात हंगामे की स्थिति बनी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित युवक व छात्रावास वार्डन को थाने ले जाकर पूछताछ के बाद 6 माह के लिए पाबंद किया। ग्रामीण विनोद सरपोटा ने बताया कि शुक्रवार रात को अज्ञात युवक के छात्रावास में होने की सूचना मिलने पर पुलिस को इत्तला दी गई। इस पर एसआई सोमेश्वर, बीट कांस्टेबल राजेंद्र कुमार और कांस्टेबल दिलवर सिंह छात्रावास पहुंचे।