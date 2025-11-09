Patrika LogoSwitch to English

डूंगरपुर

Dungarpur : बालिका छात्रावास में युवक के प्रवेश पर मचा हंगामा, ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ?

Dungarpur : डूंगरपुर के जनजातीय बालिका आवासीय छात्रावास खड़गदा में एक युवक के प्रवेश के बाद हंगामे की स्थिति बन गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर ​लिया एक्शन।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 09, 2025

Dungarpur Girls hostel youth entry Uproar Villagers called police know what happened next

डूंगरपुर. जनजातीय बालिका आवासीय छात्रावास में हंगामा करते ग्रामीण (इनसेट)। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर के जनजातीय बालिका आवासीय छात्रावास खड़गदा में एक बाहरी युवक के प्रवेश के मामले में शुक्रवार रात हंगामे की स्थिति बनी। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित युवक व छात्रावास वार्डन को थाने ले जाकर पूछताछ के बाद 6 माह के लिए पाबंद किया। ग्रामीण विनोद सरपोटा ने बताया कि शुक्रवार रात को अज्ञात युवक के छात्रावास में होने की सूचना मिलने पर पुलिस को इत्तला दी गई। इस पर एसआई सोमेश्वर, बीट कांस्टेबल राजेंद्र कुमार और कांस्टेबल दिलवर सिंह छात्रावास पहुंचे।

बीट कांस्टेबल राजेंद्र कुमार ने बताया कि छात्रावास से मूलाराम पुत्र थानाराम बिश्नोई निवासी गांधी कॉलोनी, चौपासनी जोधपुर को थाने लेकर आई। युवक और छात्रावास वार्डन से पूछताछ की गई। इसके बाद उपखंड अधिकारी के समक्ष पेश किया। जहां 6 माह के लिए पाबंद कर छोड़ा गया। इधर, वार्डन ने बताया कि आरोप बेबुनियाद है तथा संबंधित युवक हॉस्टल का सामान रखने के लिए आया था।

जताते रहे अनभिज्ञता…

इस पूरे मामले को लेकर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के अधिकारी अनभिज्ञता जताते रहे। टीएडी के उपायुक्त सत्यप्रकाश को अलग-अलग समय में आठ से दस बार कॉल किए गए। पर, उन्होंने कॉल रिसीव करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं, उपजिला शिक्षा अधिकारी गेंदालाल डामोर को कॉल करने पर उन्होंने कॉल कट कर दिए। बाद में व्हाट्सएप कॉल पर पूरे मामले को लेकर जानकारी नहीं होना बताकर पल्ला झाड़ दिया।

बालिका छात्रावास में पुरुषों का प्रवेश है वर्जित

प्रदेश सरकार ने समय-समय पर आदेश जारी कर बालिका हॉस्टल में पुरुषों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगाई है। बालिकाओं के रिश्तेदारों के लिए भी विशेष गाइडलाइन दे रखी है। इसके बावजूद इन आदेशों की पालना नहीं की जा रही है।

जांच के बाद होगी कार्रवाई

मेरी जानकारी में नहीं आया है। पर, यह बहुत गंभीर मामला है। उपायुक्त एवं पुलिस से मामले की जानकारी लेने के साथ ही जांच करवाएंगे और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल खराड़ी, टीएडी एवं जिला प्रभारी मंत्री

ये भी पढ़ें

राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, अब पुरानी आवासीय योजनाओं में होगा विकास, डवलपर्स को मिली सशर्त मोहलत
जयपुर
Rajasthan Government Big Decision Old housing projects will be developed developers granted a conditional prolongation

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : बालिका छात्रावास में युवक के प्रवेश पर मचा हंगामा, ग्रामीणों ने बुलाई पुलिस, जानें फिर क्या हुआ?

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

