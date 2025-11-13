Anta By-Election Results : अंता विधानसभा के इन दिलचस्प ट्रेंड में छुपा है जीत का राज, 14 नवंबर को आएगा रिजल्ट

अंता सीट का ट्रेंड देखें तो यहां जिसको 50 प्रतिशत के आस-पास या उससे ज्यादा वोट मिले, वह चुनाव जीत जाता है। 2023 के चुनाव में कंवर लाल मीणा को 49.64 प्रतिशत वोट मिले। 2018 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया को 58 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले। 2013 में प्रभु लाल सैनी को 48.84 प्रतिशत वोट मिले। 2008 में भाया को 50.29 प्रतिशत वोट मिले।