Anta by-election : अंता का मतदाता खामोश, आखिरी पल तक बना रहेगा सस्पेंस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के बाद अब 11 नवम्बर को यहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। अब तक हुए चार चुनावों में कांग्रेस और भाजपा ने दो-दो बार जीत दर्ज की है। इस पर 15 उम्मीदवारों के बावजूद इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को लगातार पांचवीं बार मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने स्थानीय उम्मीदवार बारां के प्रधान मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया है। छबड़ा व देवली-उनियारा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रह चुके नरेश मीणा ने मुकाबले को रोचक बना दिया है।