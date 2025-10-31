Anta by-election : अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता कब करेंगे प्रचार, सिर्फ 9 दिन बचे

फाइल फोटो पत्रिका
Anta by-election Update : अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 नवंबर को शाम पांच बजे प्रचार बंद हो जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक बार अंता जाकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का अभी इंतजार हो रहा है। आखिर अंता उपचुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता प्रचार कब करेंगे।
नामांकन के दौरान भी स्थानीय नेताओं को छोड़ कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। सांसद दुष्यंत सिंह ने ही नामांकन दाखिल करवाया था। इसके बाद से लेकर अब तक प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल, डिप्टी सीएम प्रेम चंद बैरवा, राज्यसभा सांसद राजेन्द्र गहलोत ही ऐसे नाम हैं, जो एक-एक बार अंता उपचुनाव में जाकर आए हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव, गजेन्द्र सिंह शेखावत, भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी, सतीश पूनिया अभी भी चुनाव मैदान में नहीं पहुंचे हैं।
इधर, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय से अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग