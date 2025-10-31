Anta by-election : अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता कब करेंगे प्रचार, सिर्फ 9 दिन बचे

Anta by-election Update : अंता विधानसभा उपचुनाव के लिए 9 नवंबर को शाम पांच बजे प्रचार बंद हो जाएगा। कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक बार अंता जाकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन भाजपा के बड़े नेताओं का अभी इंतजार हो रहा है। आखिर अंता उपचुनाव के लिए भाजपा के बड़े नेता प्रचार कब करेंगे।