राजस्थान में सड़क पर चलते-चलते व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत, तमिलनाडु से आया था बालोतरा, गांव में शोक की लहर

सड़क पर चलते-चलते आया हार्ट अटैक (फोटो- पत्रिका)
Balotra News: बालोतरा जिले के पादरू दर्जियों का बास निवासी अशोक कुमार (45) की तमिलनाडु में सिलाई की दुकान थी। वह दीपावली से पहले अपने गांव आए थे और तब से यहीं रह रहे थे।
बता दें कि गांव में स्थित सती माता मंदिर में 26 और 27 नवंबर को प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होना था। इसी कार्यक्रम के सिलसिले में सोमवार को वह बाजार गए थे। दोपहर करीब एक बजे लौटते समय बालोतरा रोड पर अचानक चलते-चलते गिर पड़े।
राहगीरों ने तुरंत उन्हें पादरू अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें बालोतरा रेफर कर दिया गया। बालोतरा नाहटा हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने ईसीजी किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। हार्ट अटैक को मौत का प्राथमिक कारण माना जा रहा है। पोस्टमॉर्टम की अनुमति परिजनों ने नहीं दी।
परिजनों से पता चला कि अशोक कुमार के दो बेटे ललित, जेमिन और दो बेटियां रानी व किरण हैं। बड़े तीनों बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है। परिवार लंबे समय से तमिलनाडु में ही रहता है।
3 दिसंबर को अशोक का तमिलनाडु लौटने का टिकट भी था। दुख की बात यह है कि उनके छोटे भाई प्रकाश की भी 4 महीने पहले मौत हो गई थी। उसके तीन बच्चे पादरू गांव में रह रहे हैं।
पादरू गांव में दर्जियों का बास के 50 परिवारों ने मिलकर सती माता मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और अपनी इच्छा अनुसार आर्थिक सहयोग भी दिया। आगामी 26-27 नवंबर को मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होना तय था।
लेकिन अशोक कुमार की अचानक मौत से पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। इसी कारण समाज के लोगों ने कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। पूरे गांव में मातम छाया हुआ है और परिवार गहरे सदमे में है।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग