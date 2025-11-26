26/11 Mumbai Attack: ‘आतंकी आए…तो मैंने सांस रोक लीं’, 40 लोगों को बचाने वाले राजस्थान के NSG कमांडो के सीने में आज भी अटकी है 1 गोली

आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान मेरे शरीर में आठ गोलियां लगी, जिसमें से सात गोलियां तो ऑपरेशन से निकल गई लेकिन एक गोली आज भी मेरे सीने के पास लगी हुई है क्योंकि शरीर से खून ज्यादा बह गया था। यह गोली ऐसी जगह पर है, जिसे निकालना संभव नहीं है। इससे कई बार परेशानी भी होती हैं। यह गोली आज भी मुझे ताज होटल पर हुए आतंकी हमले की याद दिलाती है। इस हमले के समय मुझ पर करीब 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। आतंकी को केवल मेरे हाथ पर लगी गोलियां ही नजर आई। मैं घायल था। जब आतंकी मेरे पास आए, तो मैंने सांस रोक ली। महसूस करवाया कि मैं मर चुका हूं और वे मुझे छोड़कर चले गए।