Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

26/11 Mumbai Attack: ‘आतंकी आए…तो मैंने सांस रोक लीं’, 40 लोगों को बचाने वाले राजस्थान के NSG कमांडो के सीने में आज भी अटकी है 1 गोली

26/11 Mumbai Terror Attacks: आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान मेरे शरीर में 8 गोलियां लगी, जिसमें से 7 गोलियां तो ऑपरेशन से निकल गई लेकिन एक गोली आज भी मेरे सीने के पास लगी हुई है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Akshita Deora

Nov 26, 2025

एनएसजी कमांडो सुनील जोधा की फोटो: पत्रिका

NSG Commando Sunil Jodha Exclusive Interview: 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने ताज होटल सहित कई जगह हमला कर दिया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। हमारी सेना के जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए कई लोगों को बचाया था।

अलवर के मुंडिया खेड़ा गांव निवासी एनएसजी कमांडो सुनील जोधा ने आतंकी हमले को नाकाम करने और ताज होटल में फंसे करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके लिए सुनील जोधा को महाराष्ट्र सरकार की ओर से कई बार समानित किया जा चुका है। इन्हें गेलेंट्री अवॉर्ड, ग्लोबल पीस अवॉर्ड सहित कई सम्मान मिले हैं।

सुनील 3 राजपूत बटालियन में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। बाद में एनएसजी कमांडो बन गए। सुनील जोधा की वर्तमान में उदयपुर में पोस्टिंग है। वे अलवर की ईटाराणा छावनी में भी तैनात रह चुके हैं। मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित आर्मी मेले में शिरकत करने पहुंचे एनएसजी कमांडो सुनील जोधा से पत्रिका ने खास बातचीत की।

NSG Commando Sunil Jodha Interview: मैं घायल था, आतंकी मेरे पास आए, तो मैंने सांस रोक लीं…

मैं एनएसजी कमांडो मुख्यालय पर तैनात था। हमें निर्देश मिले कि तुरंत मुंबई निकलना है। जब हम मुंबई पहुंचे, तब ताज होटल पर आतंकी हमला जारी था। होटल परिसर में चारों तरफ लाशें और जमी लोग पड़े हुए थे। जब हम होटल के दूसरे लोर पर पहुंचे, तो बिजली बंद हो गई। अंधेरा हो गया। अंधेरे में एक कमरा खोला, तो वहां दो आतंकी मौजूद थे, जिनसे हमारी मुठभेड़ हुई। इससे कमरे में आग लग गई और दम घुटने लगा, लेकिन हमने लड़ना जारी रहा।

आतंकवादियों से लड़ाई के दौरान मेरे शरीर में आठ गोलियां लगी, जिसमें से सात गोलियां तो ऑपरेशन से निकल गई लेकिन एक गोली आज भी मेरे सीने के पास लगी हुई है क्योंकि शरीर से खून ज्यादा बह गया था। यह गोली ऐसी जगह पर है, जिसे निकालना संभव नहीं है। इससे कई बार परेशानी भी होती हैं। यह गोली आज भी मुझे ताज होटल पर हुए आतंकी हमले की याद दिलाती है। इस हमले के समय मुझ पर करीब 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। आतंकी को केवल मेरे हाथ पर लगी गोलियां ही नजर आई। मैं घायल था। जब आतंकी मेरे पास आए, तो मैंने सांस रोक ली। महसूस करवाया कि मैं मर चुका हूं और वे मुझे छोड़कर चले गए।

ये भी पढ़ें

Dharmendra News: धर्मेंद्र की ये अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, एक महीने पहले ही कहा था ‘यहां जाने का है मन’
बीकानेर
Dharmendra-Deol

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Nov 2025 10:53 am

Published on:

26 Nov 2025 10:42 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / 26/11 Mumbai Attack: ‘आतंकी आए…तो मैंने सांस रोक लीं’, 40 लोगों को बचाने वाले राजस्थान के NSG कमांडो के सीने में आज भी अटकी है 1 गोली

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

टाइगर ST-2304 का भर रहा घाव, चोट लगने के कारण का अभी नहीं लगा पता 

अलवर

Alwar News: नए साल में लागू होगा स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम

अलवर

खेड़ली में दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने भिड़ंत, दो की मौत

अलवर

अलवर कृषि उपज मंडी में साधु के वेश में ठगी, दो व्यापारियों से करीब 10 हजार रुपये उड़ाए

अलवर

राजस्थान: दो समाजों के बीच हुए खूनी संघर्ष में हत्या के 14 अभियुक्तों को आजीवन कारावास, रास्ते के विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा

COURT
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.