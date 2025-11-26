Dharmendra News: धर्मेंद्र की ये अंतिम इच्छा रह गई अधूरी, एक महीने पहले ही जताया था यहां जाने का है मन

Dharmendra's Last Wish: बीकानेर के 63 वर्षीय प्रीतम कुमार सुथार बताते हैं कि '1979 में फिल्म रजिया सुल्तान की शूटिंग के दौरान पहली बार धर्मेंद्र से मुलाकात हुई। इसके बाद हर साल उनके जन्मदिन पर मुंबई जाना परंपरा बन गई। 1985 में सुथार ने धर्मेंद्र कलर लैब की शुरुआत की। 8 दिसंबर 2010 को धर्मेंद्र का 75वां जन्मदिन, फिल्मों के 50 वर्ष और लैब के 25 वर्ष पूरे होने पर सुथार ने बीकानेर से मुंबई तक 1300 किमी साइकिल यात्रा कर जन्मदिन मनाया।'