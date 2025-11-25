Dharmendra News: जिस रामगढ़ में हुई थी ‘शोले’ की शूटिंग… वहीं फूटा था धर्मेंद्र का गुस्सा, जयपुर के कलाकार ने सुनाई 40 साल पुरानी कहानी

उन्होंने एक किस्सा याद करते हुए बताया कि जब वे प्रहलाद निहलानी की फिल्म 'आग ही आग' की शूटिंग के लिए बेंगलुरु गए थे, तब उन्होंने उस जगह को देखा जहां पर शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। 70–80 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके को गब्बर सिंह का अड्डा बनाया गया था। नीचे वह जगह थी, जहां शोले फिल्म में रामगढ़ गांव दिखाया गया था। सेट इतना मजबूत बनाया गया कि लोग वहीं बसने लगे और आज भी वहां बसा गांव 'रामनगर' मौजूद है।