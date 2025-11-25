बीकानेर को आज भी याद है वीरू का मरुनगरी में निकला वह पहला रोड शो, जिसमें उमड़ पड़ा था शहर

गणेशजी मंदिर से निकले, तो काफिला लक्ष्मीनाथ मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में सुथारों की बड़ी गुवाड़ में मौजूद जननायक मुरलीधर व्यास की प्रतिमा देखकर धर्मेंद्र वहीं रुक गए। एक कार्यकर्ता की माला ली और प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। गुवाड़ तालियों से गूंज उठी। व्यास की प्रतिमा के आगे रुकने पर आसपास की छतें कुछ ही मिनटों में भर गईं। धर्मेंद्र बार-बार हाथ जोड़कर लोगों का अभिनंदन करते रहे। अभिनेता नहीं, वो उस पल बीकानेर के अपने नेता लग रहे थे।