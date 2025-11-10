राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, लाडो योजना का दायरा बढ़ा, इन स्कूलों में भी छात्राओं को मिलेंगे 1.50 लाख रुपए

लाडो प्रोत्साहन योजना। पत्रिका फाइल फोटो
दौसा। राजस्थान सरकार ने छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ का दायरा अब निजी विद्यालयों तक बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा। योजना के तहत जिन छात्राओं का जन्म शासकीय या सरकार से संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सात किस्तों में प्रदान की जाएगी।
राजस्थान सरकार ने गत वर्ष छात्रा शिक्षा सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की थी। पहले यह लाभ केवल सरकारी विद्यालयों की छात्राओं को मिलता था, लेकिन अब इसमें मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राएं भी शामिल की गई हैं। नवंबर माह से कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें योजना की प्रक्रिया, दस्तावेज अपलोडिंग, आवेदन लॉक करने और भुगतान से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा।
-बालिका का जन्म राज्य सरकार या सरकार से अधिकृत चिकित्सा संस्थान में हुआ हो।
-बालिका राजस्थान की मूल निवासी हो।
-छात्रा सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में नियमित अध्ययनरत हो।
-सभी अनिवार्य टीकाकरण समय पर पूर्ण किए गए हों।
निजी विद्यालयों की छात्राओं को योजना में शामिल करने का उद्देश्य हर वर्ग की बालिकाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। इससे वे बालिकाएं भी लाभान्वित होंगी, जिनके अभिभावक बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें निजी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
दौसा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग