राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, लाडो योजना का दायरा बढ़ा, इन स्कूलों में भी छात्राओं को मिलेंगे 1.50 लाख रुपए

दौसा। राजस्थान सरकार ने छात्रा सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ का दायरा अब निजी विद्यालयों तक बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को भी मिलेगा। योजना के तहत जिन छात्राओं का जन्म शासकीय या सरकार से संबद्ध स्वास्थ्य केंद्रों में हुआ है, उन्हें 21 वर्ष की आयु तक 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सात किस्तों में प्रदान की जाएगी।