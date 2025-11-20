Sirohi: मजदूरी कर पिता ने पढ़ाया, अब बेटी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कर रही नाम रोशन

पिंडवाड़ा ब्लॉक के आपररीखेड़ा के राजकीय कन्या छात्रावास व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लीलकी कुमारी ने पढ़ाई के दौरान एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। ब्लॉक व जिला स्तर पर ऊंची कूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई और पहला स्थान प्राप्त किया। लीलकी ने 100 मीटर दौड़ में राजस्थान में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। रिले रेस व 200 मीटर दौड़ में सेमी फाइनल तक सफर तय किया था।