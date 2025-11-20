Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi: मजदूरी कर पिता ने पढ़ाया, अब बेटी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कर रही नाम रोशन

Inspiring Story Of Lilki Kumari: यह प्रेरक कहानी सिरोही जिले के गिरवर पंचायत की बुंबरियाफली की रहने वाली लीलकी कुमारी की, जिनके पिता गेमाराम गरासिया ने कठिन परिस्थितियों में मेहनत करते हुए अपनी बेटी को शिक्षा और खेल के क्षेत्र में सफलता की ओर अग्रसर किया।

less than 1 minute read
Google source verification

सिरोही

image

Akshita Deora

Nov 20, 2025

लीलकी कुमारी को सम्मानित करते गरासिया समाज के पदाधिकारी (फोटो: पत्रिका)

Real Life Motivational Story: आर्थिक रूप से कमजोर पिता के लिए अपनी जन्मस्थली पर परिवार के लिए भरण-पोषण करना मुश्किल हो गया तो करीब 14 साल पहले वह परिवार सहित पलायन कर रेवदर के मंडार गांव चले गए।

वहां खेत पर मजदूरी शुरू की। तब बेटी लीलकी कुमारी का जन्म हुआ। उसे पढ़ाने के लिए छात्रावास में प्रवेश दिलवाया। बेटी ने खेल में दमखम दिखाया। मां-पिता के सपनों को साकार करते हुए आज लीलकी कुमारी ऊंची कूद में राष्ट्रीय खिलाड़ी बन गई है। यह कहानी है सिरोही जिले के आबूरोड ब्लॉक की गिरवर पंचायत की बुंबरियाफली के रहने वाले गेमाराम गरासिया की है।

ये रही उपलिब्धयां

पिंडवाड़ा ब्लॉक के आपररीखेड़ा के राजकीय कन्या छात्रावास व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा लीलकी कुमारी ने पढ़ाई के दौरान एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। ब्लॉक व जिला स्तर पर ऊंची कूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई और पहला स्थान प्राप्त किया। लीलकी ने 100 मीटर दौड़ में राजस्थान में पांचवां स्थान प्राप्त किया था। रिले रेस व 200 मीटर दौड़ में सेमी फाइनल तक सफर तय किया था।

किया सम्मानित

सिरोही जिला गरासिया समाज ने बुधवार को लीलकी कुमारी को गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। वह शीघ्र गंगानगर जिले में होने वाले राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने जाएगी। गरासिया समाज के जिला कोषाध्यक्ष एवं वकील भावाराम गरासिया, छात्रावास वॉर्डन प्यारी, सरपंच लोटाना नवाराम, शारीरिक शिक्षक दीनदयाल शर्मा, शिक्षक मुरलीधर मीणा, शिक्षक दीताराम, देवाराम समेत समाजबंधु मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

SIR Effect : जयपुर में हजारों कामवाली बाइयां अचानक छुट्टी पर चली गई, जानें क्यों?
जयपुर
SIR Effect Jaipur 50 thousand maids suddenly went on leave know why

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Nov 2025 08:50 am

Published on:

20 Nov 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: मजदूरी कर पिता ने पढ़ाया, अब बेटी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कर रही नाम रोशन

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव जाते समय ट्रेलर ने मारी टक्कर, पिता का रो-रोकर बुरा हाल

सिरोही

Rajasthan Weather: नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 15 सालों बाद 0°C पर पहुंचा तापमान, जमने लगी बर्फ, IMD ने 5 जिलों में दिया येलो अलर्ट

सिरोही

Sirohi: फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्रों से पेंशन उठाने वालों पर अब SOG कसेगी शिकंजा, निदेशालय ने लिखा पत्र

सिरोही

Rajasthan: हाईवे पर ट्रेलर के टायर में लगी आग, साइड लेते समय 11 हजार केवी लाइन के छूने से दौड़ा करंट, चालक की मौत

Trailer driver died
सिरोही

Sirohi: आबूरोड के सांतपुर में 2 करोड़ की सीसी सड़क का काम शुरू, ग्रामीणों-विद्यार्थियों को मिलेगा सुरक्षित आवागमन

Sirohi News
सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.