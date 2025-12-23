23 दिसंबर 2025,

सिरोही

Sirohi News: सिरोही में रेलवे जंक्शन-रूट प्रस्तावित, ग्रामीणों ने निकाली धन्यवाद रैली, सैकड़ों लोग हुए शामिल

रेलवे के नए सर्वे में कस्बे में रेलवे जंक्शन रूट प्रस्तावित किए जाने से क्षेत्रवासियों में उत्साह है। इसी खुशी में व्यापारियों, ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने धन्यवाद रैली निकालकर केंद्र सरकार और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया।

सिरोही

Rakesh Mishra

Dec 23, 2025

धन्यवाद रैली निकालते लोग।

स्वरूपगंज। रेलवे की ओर से नए सर्वे में कस्बे में रेलवे जंक्शन रूट प्रस्तावित किए जाने को लेकर क्षेत्रवासियों ने धन्यवाद रैली निकाली। आजादी के बाद पहली बार स्वरूपगंज जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने का प्रस्ताव आने पर कस्बे सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और सांसद लुंबाराम चौधरी की सराहना करते हुए आभार जताया। नायब तहसीलदार नैनाराम मीणा के माध्यम से रेलवे को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न मांगें भी रखी गईं।

बंद रहा बाजार, उमड़ी भीड़

स्वरूपगंज क्षेत्रीय विकास समिति के आह्वान पर हुए बंद में व्यापारियों, ग्रामीणों, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सुबह से ही कस्बे के बाजार, प्रतिष्ठान और निजी संस्थान बंद रहे। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहने से जनजीवन प्रभावित हुआ। उप तहसील कार्यालय तक निकाली गई धन्यवाद रैली में सैकड़ों लोग शामिल हुए।

पुलिस-प्रशासन रहा तैनात

बंद को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने रैली मार्ग पर निगरानी रखी। हालांकि धन्यवाद रैली शांतिपूर्ण रही और लोगों ने अनुशासन के साथ अपनी भागीदारी निभाई।

इन मांगों का सौंपा ज्ञापन

  • स्वरूपगंज–रोहिड़ा मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।
  • स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों- रणकपुर (14707-14708), जम्मूतवी (19223-19224) और हरिद्वार मेल (19031-19032) का ठहराव किया जाए।
  • रेलवे स्टेशन पर आरक्षण खिड़की शुरू की जाए।
  • कोरोना काल से बंद लोकल ट्रेन को पुनः चालू किया जाए।
  • साबरमती से आबूरोड तक चल रही डीएमयू ट्रेन को फालना तक बढ़ाया जाए।

यह लोग रहे शामिल

रैली के बाद स्वरूपगंज क्षेत्रीय विकास समिति के बैनर तले ज्ञापन सौंपा गया। इसमें स्वरूपगंज संयुक्त व्यापार महासंघ, श्री व्यापार मंडल संस्थान, सराफा एसोसिएशन, रेडीमेड कपड़ा व्यापार संघ, कपड़ा व्यापार मंडल, मोबाइल व्यापार संगठन, टैक्सी यूनियन, अग्रवाल समाज, ग्राम पंचायत भावरी, काला महादेव खेड़ा, भुला, भीमाणा, वालोरिया ग्राम पंचायत सहित कस्बे के सभी छोटे-बड़े व्यापारी, हाथ-लारी व खोमचे वाले शामिल रहे।

23 Dec 2025

