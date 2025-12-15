Rajasthan: राजस्थान की इस सब्जी मंडी में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ा कर सरिए से पीटा, गंभीर घायल, आरएसी तैनात

घायल को मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर, व्यापारी की हालत गंभीर होने पर उसे अहमदाबाद रेफर किया गया। घटना के बाद मंडी में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। सब्जी मंडी, फल मंडी और आलू-प्याज मंडी- तीनों मंडियों के व्यापारियों ने मंडी बंद कर धरना दिया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहां कैंटीन के ऊपर बने अवैध टिन को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया। व्यापारियों का कहना है कि अवैध टिन के नीचे असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं।