जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान की इस सब्जी मंडी में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ा कर सरिए से पीटा, गंभीर घायल, आरएसी तैनात

भदवासिया स्थित न्यू सब्जी मंडी में दिनदहाड़े सब्जी विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले से व्यापारी वर्ग में भारी आक्रोश फैल गया। घटना के विरोध में व्यापारियों ने मंडी बंद कर प्रदर्शन किया।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 15, 2025

मंडी बंद कर प्रदर्शन करते व्यापारी। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। भदवासिया स्थित न्यू सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता पर हुए जानलेवा हमले ने पूरे व्यापारी वर्ग को झकझोर कर रख दिया। दिनदहाड़े हुई इस वारदात में सब्जी विक्रेता त्रिलोकचंद परिहार पर सरिए और पाइप से ताबड़तोड़ हमला किया गया। हमलावरों ने व्यापारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और एक पैर फ्रैक्चर हो गया।

आक्रोश का माहौल

घायल को मरा समझकर आरोपी मौके से फरार हो गए। उधर, व्यापारी की हालत गंभीर होने पर उसे अहमदाबाद रेफर किया गया। घटना के बाद मंडी में भय और आक्रोश का माहौल बन गया। सब्जी मंडी, फल मंडी और आलू-प्याज मंडी- तीनों मंडियों के व्यापारियों ने मंडी बंद कर धरना दिया। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहां कैंटीन के ऊपर बने अवैध टिन को बुलडोजर की सहायता से गिरा दिया। व्यापारियों का कहना है कि अवैध टिन के नीचे असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं।

मंडी खुलते ही हुआ विरोध प्रदर्शन

घायल के भाई ताराचंद माली की रिपोर्ट पर महामंदिर थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार थबूकड़ा निवासी अशोक चौधरी और आरटीओ क्षेत्र निवासी प्रकाश फौजी अपने साथियों के साथ मंडी पहुंचे और किसी पूर्व कहासुनी के बाद त्रिलोकचंद पर हमला कर दिया। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं।

घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने सोमवार सुबह मंडी खुलते ही विरोध प्रदर्शन किया और सामूहिक रूप से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों का कहना है कि मंडी परिसर में लगातार असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, जिससे आए दिन विवाद और हिंसक घटनाएं हो रही हैं।

वीडियो हुआ वायरल

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मंडी परिसर में आरएसी तैनात की गई। घटना के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गए हैं। फुटेज में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ा कर पीटते हुए देखा जा सकता है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है।

Published on:

15 Dec 2025 09:01 pm

Rajasthan: राजस्थान की इस सब्जी मंडी में व्यापारी को दौड़ा-दौड़ा कर सरिए से पीटा, गंभीर घायल, आरएसी तैनात

